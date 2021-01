Pierpaolo Pretelli, il rimprovero di mamma Margherita: “Hai un figlio, devi contenerti”

Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera si è continuato a parlare del flirt tormentato che c’è tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Quella che i due fino a qualche settimana fa chiamavano una semplice amicizia, negli ultimi giorni pare si sia trasformata in una vera e propria storia d’amore. Ma ieri sera Pretelli ha dovuto fare i conti con mamma Margherita che è entrata nella glassroom della Casa per dire a suo figlio tutto quello che non ha potuto dirgli nel corso della precedente puntata di Capodanno.

Fonte: Mediaset

Mamma Margherita ha ribadito a suo figlio di limitare certi atteggiamenti:

“Sono venuta per il bene di mamma, perché ho una frattura al malleolo, poi non mi piacciono le telecamere. Ti voglio dire che hai un bimbo a casa, tu devi pensare al fatto che hai un figlio, i tuoi nonni ti vedono 24 ore su 24. Il bacio sulla guancia, non oltre, te lo dico da mamma, lo devi fare per Leo. Fatti conoscere, ti sei lasciato andare” – le parole della donna.

Pierpaolo Pretelli redarguito dalla mamma

Pierpaolo ha tentato di far capire alla madre che quei gesti sono spinti da sentimenti veri.

“Posso stare sempre a fare il pagliaccio? Mi conoscono bene, guarda, fidati non sai cos’è qua. Quello che faccio, io lo so, ho trent’anni, lo sai ho sempre fatto tutto col sacrificio, io quello che faccio lo faccio con la testa. Ascoltami, qui è un gioco, ma i sentimenti, la vita è reale, è tutto vero. Sto vivendo come se vivessi fuori da qui, sono io, come se fossi fuori da qui” – le parole dell’ex velino.

Poi Alfonso Signorini decide di far entrare nella stanza anche Giulia Salemi che ha potuto così conoscere la sua probabile futura suocera. Mamma Margherita, però, non ha esitato a ribadire i suoi intenti anche davanti alla fiamma di suo figlio: “Io dico a mio figlio di stare di più con altri concorrenti, di farsi conoscere, anche per Leo”.