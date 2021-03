Pierpaolo Pretelli la spara grossa su Elisabetta Gregoraci: “Non sono scemo, lei…”

Ospite domenica scorsa a Live-Non è la D’Urso il secondo classificato al Grande Fratello Vip Pierpaolo Pretelli. L’ex velino nonostante la storia d’amore che pare andare a gonfie vele con Giulia Salemi, sembra non aver dimenticato il flirt che c’è stato nella casa con l’ex moglie di Flavio Briatore, la showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci.

A riaprire l’argomento in studio ci ha pensato l’opinionista Patrizia Groppelli che ha lasciato intendere come il flirt nella casa fosse stato a senso unico visto che secondo lei per la Gregoraci non c’è mai stato nulla.

Pierpaolo non ha preso bene questa allusione e ha detto: “Non è che sono scemo che vado avanti in un rapporto che non c’è. Dall’altra parte c’era, eccome se non c’era qualcosa. Poi che lei non abbia voluto è un altro paio di maniche. Io sono stato nel mio ed ho sempre rispettato”. A quel punto Barbara D’Urso ha preferito non andare oltre sorvolando sulla vicenda anche perché il tema principale della chiacchierata era Giulia Salemi con la quale si dice sia vero amore.

Pierpaolo Pretelli: “Tra me e Giulia è vero amore”

“Tra me e Giulia è vero amore, il tempo lo dimostrerà” – le parole di Pretelli. “Ho trovato una persona romantica come me finalmente – ha replicato a sua volta la Salemi – e la cosa più bella è che ridiamo insieme”.

Giulia Salemi che in puntata a Live-Non è la d’Urso non ha voluto parlare con il suo ex Abraham Garcia, secondo lei per rispetto verso Pierpaolo. Il ragazzo spagnolo quasi come volesse far spaventare la Salemi, le ha detto di stare tranquilla e che non parlerà di “quella cosa che c’è stata tra te e me”. Pierpaolo non ha commentato le frasi di Abraham, ma sembrava un po’ spiazzato perché non si é chiarito cosa sia “quella cosa” che intendeva lo spagnolo.