Pierpaolo Pretelli: “Non ho presentato Giulia alla mia famiglia”. Ecco il motivo

Live – Non è la D’Urso ha avuto come ospite nell’ultima puntata Pierpaolo Pretelli. Il secondo sul podio del GF Vip ha parlato della sua relazione con Giulia Salemi, dimostrandosi più innamorato che mai. I due sono affiatatissimi, ma c’è ancora qualcosa da risolvere.

Pierpaolo, infatti, ancora non ha avuto modo di presentare la sua dolce metà alla sua famiglia. Certo, si sono visti durante il GF, ma non è stata ancora possibile una presentazione ufficiale da parte del ragazzo. Questa notizia non è particolarmente sconvolgente, considerati gli attriti che sono nati con i suoi familiari all’inizio della relazione con la Salemi. La madre e il fratello di Pretelli non hanno visto di buon occhio questa unione e questo ha creato non poche tensioni.

Alcune delle liti si sono svolte proprio in diretta tv, all’interno della casa di Cinecittà. Dopo il flirt con Elisabetta Gregoraci, per cui evidentemente i parenti di Pier avevano un debole, la relazione con Giulia ha messo zizzania nella famiglia Pretelli. Ma l’amore supera ogni ostacolo e i due al momento si stanno vivendo la loro splendida storia d’amore, su cui non mancano gli aggiornamenti social.

Eppure, non è ancora arrivato il momento di presentarla ufficialmente. Come mai? Pierpaolo Pretelli ha rivelato che l’ostacolo più grande è proprio il covid e le conseguenti restrizioni, che impediscono ogni spostamento. Purtroppo, le presentazioni dal vivo dovranno ancora attendere, ma Pierpaolo ha assicurato che provvederà presto ad effettuare delle videochiamate per sopperire a questa mancanza. Durante l’ospitata a Live – Non è la D’Urso, l’ex gieffino ha voluto fare cenno anche a Fariba Tehrani, madre di Giulia. La suocera di Pretelli al momento è impegnata con la partecipazione a L’Isola dei Famosi.

Pierpaolo descrive la neo naufraga coma “uno spettacolo”. Pretelli nutre grande simpatia per Fariba e commenta un episodio che rimarrà negli annali: “Voleva accendere il fuoco con l’assorbente”. Ma le novità non sono finite qui. Con grande sorpresa di lui stesso, durante il GF Vip l’ex velino è venuto a sapere che presto sarà zio. Giulio e la sua fidanzata Alessia, entrambi giovanissimi, hanno deciso di avviare una famiglia. Una notizia del tutto inaspettata, per Pierpaolo. Infatti, come rivela l’ex gieffino a Barbara, Pretelli è rimasto spiazzato nel sapere della paternità del padre, perché quando è iniziato il GF Vip Giulio era ancora single.