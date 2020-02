Pietro Taricone, Grande Fratello 1, oggi avrebbe compiuto 45 anni: il ricordo de “O’ guerriero” (VIDEO) Pietro Taricone, Grande Fratello 1, oggi avrebbe compiuto 45 anni, si è spento il 29 giugno del 2010 e noi "O' guerriero" lo vogliamo ricordare così

Pietro Taricone, Grande Fratello 1, che tutti chiamavano con affetto “O’ guerriero”,oggi avrebbe compiuto 45 anni. Purtroppo, però, un destino crudele l’ha strappato ai suoi affetti il 29 giugno del 2010. Aveva solo 35 anni quando ha perso la vita a Terni, precipitando durante un lancio con il paracadute.

Nato il 4 febbraio del 1975, a Frosinone, Pietro Taricone oggi avrebbe festeggiato il suo 45essimo compleanno. La sua famiglia era originaria di Trasacco (paese in provincia dell’Aquila dove riposano le sue ceneri, nella tomba di famiglia). Era un ragazzo semplice e generoso che amava la vita. Nel 2000 ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello e si è fatto conoscere e amare da tutti.

Nella casa del Grande Fratello 1 ha conosciuto Cristina Plevani, vincitrice di quell’edizione. I due hanno avuto una relazione lì dentro ma il loro rapporto non è continuato fuori dalla casa. Pietro Taricone ha poi conosciuto Kasia Smutniak che aveva conosciuto sul set di Radio West. Dal loro amore è nata il 4 settembre 2004 la figlia Sophie.

Pietro Taricone ha provato ad entrare nel mondo del cinema senza però sfruttare la sua fama conquistata dentro la casa del Grande Fratello. Per diventare un attore ha studiato e si è preparato facendo diversi corsi. E, non molto tempo dopo, sono arrivati i primi ruoli: “Ricordati di me”, regia di Gabriele Muccino (2003), “Il segreto del successo”, regia di Massimo Martelli (2003) e “Radio West”, regia di Alessandro Valori (2003). Ha partecipato anche a diverse serie TV come: “Distretto di Polizia 3 (2002) e Don Gnocchi – L’angelo dei bimbi (2004), etc.

Nel 2007 è tornato al cinema con “Maradona – La mano de Dios”, regia di Marco Risi (2007) e poi con “Maledetto tag, episodio di Feisbum” – il film, regia di Dino Giarrusso (2009)

Ma la sua più grande passione che condivideva con la compagna di vita, Kasia Smutniak, era il paracadutismo. Ed è stata proprio questa sua passione a portarlo via a giugno del 2010.

Visualizza questo post su Instagram @mastercardoffcamerafestival #SŁODKIKONIECDNIA 📷#jarekparaszkiewicz #Kraków Un post condiviso da KasiaSmutniak (@lasmutniak) in data: 30 Apr 2019 alle ore 12:16 PDT

Oggi Kasia Smutniak, modella e attrice polacca, è sposata con il produttore Domenico Procacci. Gestisce l’associazione Pietro Taricone Onlus che costruisce scuole per i bambini in Nepal.

Sophie, la figlia avuta insieme a Pietro Taricone oggi ha 15 anni ed è una bellissima ragazza che assomiglia tanto a suo padre.

I suoi ex compagni che hanno condiviso con lui la casa del Grande Fratello 1 oggi lo ricordano con affetto. Lui è stato e rimarrà per sempre “o’ guerriero”, un ragazzo sensibile e intelligente che si nascondeva la scorza impenetrabile del “palestrato e dello sciupa-femmine”.