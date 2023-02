Pinuccia di Uomini e Donne, che fine ha fatto?

Vi ricordate di Pinuccia di Uomini e Donne? La sua storia di amore tossico con il cavaliere Alessandro ha fatto parlare molto. Poi improvvisamente la dama non è più comparsa in studio.

Precisamente Pinuccia manca dal 13 dicembre 2022 quando la piega della relazione con Alessandro stava prendendo un brutta strada tanto che è dovuta intervenire Maria per calmare gli animi.

Fonte: web

Alessandro e Pinuccia dopo essersi conosciuti in trasmissione hanno iniziato una conoscenza più approfondita che però non ha portato a nessun risultato, almeno da parte del cavaliere. La stessa cosa non è accaduta con Pinuccia che si è invaghita molto di Alessandro tanto da iniziare a nutrire una forte gelosia nei suoi confronti e nei confronti delle altre dame che sentiva.

Alessandro è stato molto chiaro dicendo che vedeva il loro rapporto solo di amicizia perché in lui non era scattata quella scintilla. le famose “farfalle nello stomaco”. Pinuccia innamorata non ha voluto in nessun modo abbandonare le attenzioni sul cavaliere ed ha iniziato a controllarlo in modo morboso.

Lo telefonava di continuo anche nel cuore della notte gelosissima invitando il cavaliere a non sentire le altre dame. Una situazione diventata davvero insostenibile per lui tanto da ammettere di dover prendere una pastiglia per dormire la notte tanto dell’agitazione che Pinuccia gli provocava.

Alla fine Alessandro ha chiesto aiuto anche a Maria per risolvere una relazione che stava diventando tossica. Maria ha cercato di far capire a Pinuccia che così le cose non andavano bene ma lei ha attaccato Alessandro accusandolo di averla fatta prima innamorare ed ora scaricarla.

Ad inizio anno Maria ha chiesto in studio informazioni su Pinuccia direttamente ad Alessandro ed il cavaliere ha risposto mettendosi le mani nei capelli. Non ha aggiornamenti anche perché ha ammesso di averla bloccata sui social e anche il numero di telefono in modo che non potesse più disturbarlo.

A quanto pare dopo la fine della storia con Alessandro Pinuccia è tornata nella sua Vigevano.