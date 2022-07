La stagione 2021/2022 di UeD è terminata, lasciando un vuoto nelle lunghe giornate estive di molti telespettatori. Ovviamente, la programmazione riprenderà a settembre come di consueto. Sono in molti quelli che si stanno già chiedendo chi saranno i protagonisti della prossima stagione del dating show.

Sono molti rumors che insistentemente continuano a circolare sul web sui vari protagonisti del trono over e classico. Sul secondo non si hanno grandi notizie, mentre sul primo i pettegolezzi impazzano.

Tra le voci che insinuano la presunta assenza di Gemma Galgani e le ipotesi sulle vicende di Ida e Riccardo, spunta una notizia che riguarda altri due amatissimi protagonisti del trono over.

Pinuccia ed Alessandro. Di recente i due signori hanno rallegrato il pubblico mostrandosi felice spensierati al concerto di Vasco Rossi. In quell’occasione sono stati seguiti dalle telecamere del dating show, che hanno immortalato anche un momento di grande gioia e commozione per Alessandro. Un regalo da Vasco Rossi.

Insomma, lo studio di UeD sta regalando delle grandissime esperienze a questi due signori che, nonostante non siano propriamente innamorati, trascorrono del meraviglioso tempo insieme come due ottimi amici. Ma questi due amatissimi protagonisti saranno presenti a settembre per la nuova stagione del dating show più seguito della Mediaset?

Tutti gli indizi lascerebbero propendere per un sì. Infatti, i due dovrebbero essere presenti in studio a settembre proprio per raccontare le avventure che hanno vissuto durante questa estate piena di sorprese. Sono un chiaro indizio di questa decisione, da parte della redazione del programma, proprio le riprese che sono state fatte durante il concerto di Vasco Rossi a Bari.

D’altronde, Pinuccia da Alessandro sono due personaggi molto amati del trono over e la loro presenza regala allo studio un tocco di spensieratezza. Non ci resta che attendere le nuove puntate per conoscere i dettagli sull’estate di questi simpatici signori.