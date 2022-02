Ancora una volta, Pio e Amedeo sono stati ospiti di Maria De Filippi. Questa volta, i due sono stati protagonisti di un divertente sketch a C’è Posta per te.

I due hanno mandato a chiamare un signore che è stato ospite nel loro programma tv e ha il sogno di produrre un film.

Anche in questa ospitata non sono mancate le frecciatine, a chi se non a Belen Rodriguez. I due hanno spiegato:

Abbiamo chiamato questo regista. Potevamo chiamare Belen e Stefano. Adesso Belen ha ricominciato il giro, hai visto?

Sì, sembra proprio che Stefano de Martino e Belen Rodriguez siano tornati insieme. Nessun annuncio ufficiale, anzi addirittura una smentita da parte del conduttore, ma i due non ce la raccontano giusta. Stefano ha spiegato:

Siamo due genitori, abbiamo un legame che va al di la di un matrimonio e insieme abbiamo passato mille cose nella vita. Sarebbe strano il contrario, cioè vedere due persone che hanno un figlio e non si incontrano più. Ammetto che per tanto tempo e per mille motivi non ci hanno mai visto assieme, pero in una madre e in un padre che magari passano la domenica insieme con il loro bambino io non ci vedo proprio niente di straordinario.

I più attenti però sono certi che non si tratta solo di un’amicizia coltivata per il bene del piccolo Santiago. I due sono stati paparazzati anche in un resort. Belen Rodriguez ha parzialmente confermato il ritorno di fiamma spiegando di tenere un profilo basso perché Stefano non ama parlare di queste cose.