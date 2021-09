Pioggia di critiche per Cristina Marino, la moglie di Luca Argentero. La risposta dell’attrice: “Che vi frega?”

La moglie di Luca Argentero criticata per non mostrare il viso di sua figlia negli scatti condivisi sui social

Sin dal primo momento della sua nascita, Luca Argentero e Cristina Marino hanno deciso di proteggere al massimo la privacy della loro figlia Nina Speranza. In questi giorni, però, una pioggia di critiche si è abbattuta sulla moglie del divo di DOC-Nelle tue mani. L’attrice è stata criticata dagli utenti per non mostrare mai nei suoi scatti l’aspetto della piccola Nina Speranza.

Luca Argentero e Cristina Marino hanno da sempre rivelato di non mostrare a tutti l’aspetto della loro splendida Nina Speranza. Tale decisione deriva dalla volontà di non mettere la bimba al centro di commenti negativi da parte degli haters o di coloro che hanno semplicemente voglia di criticare.

In queste ultime ore la moglie del noto attore si è mostrata un fiume in piena nei confronti dei suoi followers. L’attrice, infatti, ha ricevuto alcune critiche da parte del popolo del web. Il motivo? Aver condiviso una foto della piccola Nina Speranza a metà, senza mostrare il volto.

In seguito alla condivisione di uno scatto in cui il volto della piccola Nina Speranza è stato oscurato, una follower dell’attrice ha deciso di scrivere:

Ma se oscurate o sbiadite i volti per non renderli visibili, perché pubblicate queste foto con le foglie della pianta in primo piano? Non ha senso!

In seguito a tale commento non è tardata ad arrivare la risposta di Cristina Marino che, tuonando contro tutti, ha scritto:

Questa roba del tormento che io non la posto, ma a voi che ve frega? A voi cosa interessa vedere che faccia ha mia figlia? E soprattutto se a me non va di postare la faccia ma i piedi, sono sua madre, potrò fare come mi pare?

E, concludendo, la moglie di Luca Argentero ha dichiarato: