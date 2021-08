Ecco come apparivano da bambini

Luca Argentero e la sorella Francesca scatenano i fan sui social, con una foto che è diventata subito virale e che li mostra quando erano dei bambini. Uno scatto dall’infanzia dell’attore, ex concorrente del Grande Fratello, che mostra come la coppia di fratelli sia ampiamente unita. Altro che congiunti, loro sono proprio appiccicati. E lo erano allora, come lo sono oggi.

Altro che congiunti… Appiccicati direi…

Poche e semplici parole scritte da uno dei più amati e anche dei più bravi attori del cinema e della tv del nostro paese, per parlare del rapporto con la sua sorella minore. La fotografia è di moltissimi anni fa, ma i follower sono semplicemente andati fuori di testa quando hanno visto quanto erano teneri i due fratellini quando erano piccini. E pare che il rapporto sia rimasto tale e quale anche oggi, nonostante siano passati tanti anni da quando hanno posato da bambini per quella foto nel salotto della casa di famiglia dove sono cresciuti insieme.

Nella fotografia diventata virale su Instagram si vede l’attore seduto dietro, mentre abbraccia teneramente la sorella minore che sfoggia la sua frangetta, un paio di collant rossi e un maglioncino nero, mentre sorride felice perché è stretta stretta al suo fratellone.

Uno scatto che subito parla di gioia, felicità, amore, protezione e complicità tra fratelli, che è stata molto apprezzata dai follower del noto attore italiano, che ha debuttato sul piccolo schermo nel reality show Grande Fratello, nelle primissime edizioni del programma Mediaset.

Luca Argentero e la sorella Francesca conquistano tutti quanti sui social

Tantissime le reazioni e i commenti positivi per la coppia che oggi è impegnata anella Fondazione e nella promozione della onlus 1 Caffè.

Francesca lavora nel campo della comunicazione e ha un’agenzia tutta sua, ama viaggiare e adora il suo cane. E a quanto pare adora alla follia anche il suo ben più famoso fratellone!