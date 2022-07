Pippo Baudo, il figlio lascia l’Australia per stargli vicino: cosa è successo al conduttore?

Ormai da mesi non appare in tv: ecco cosa è successo al re della televisione italiana

Pippo Baudo, nome d’arte di Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, può essere senza dubbio definito come colui che ha fatto la storia della televisione italiana. Impossibile contare i programmi da lui condotti, i talenti da lui scoperti… insomma, Pippo Baudo è la storia della tv italiana e ancora oggi è una delle colonne portanti del piccolo schermo.

Da un po’ di tempo, però, il conduttore ha smesso di apparire sul piccolo schermo. Alla preoccupazione dovuta dall’assenza di Pippo Baudo in televisione si è aggiunta quella dovuta al fatto che suo figlio ha lasciato l’Australia per stare vicino all’uomo. Cosa è successo a Pippo Baudo?

A fare chiarezza sul re della televisione italiana è stato suo figlio Alessandro. In un’intervista rilasciata al settimanale ‘DiPiù’, l’uomo ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo le condizioni di salute del conduttore. Queste sono state le parole del figlio di Pippo Baudo:

Ha la sua bella età, ma la sua tempra è forte, la sua voce è squillante. La mia decisione di trasferirmi in Italia è anche un modo per dirgli: ‘Io sono vicino a te, se hai bisogno chiama e io corro’.

Alessandro, figlio di Pippo Baudo, ha deciso di lasciare l’Australia per trasferirsi in Italia, precisamente a Terni, per stare vicino a suo padre.

Chi è Alessandro, il figlio di Pippo Baudo

Forse non tutti sanno che Alessandro è nato da una relazione extraconiugale tra il presentatore e Mirella Adinolfi. Dopo la sua nascita Alessandro è stato riconosciuto dall’ex dirigente Rai Tullio Formosa.

Il conduttore è stato sempre presente nella vita di suo figlio. Queste sono state le parole di Alessandro riguardo la sua storia: