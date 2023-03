Platinette esce allo scoperto dopo l’ictus che lo ha colpito: come sta oggi Mauro Coruzzi

Nelle ultime settimane una notizia riguardo Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ha fatto il giro del web creando non poco scalpore. Lo scorzo 14 marzo, infatti, l’opinionista tv è stato colpito da un ictus. A rendere pubblica la notizia è stato il manager di Platinette il quale ha rivelato anche le sue condizioni di salute. Dopo qualche giorno di distanza da questo drammatico evento, Mauro Coruzzi ha deciso di mostrarsi in pubblico: ecco come sta dopo l’ictus che lo ha colpito.

Platinette è tornato sui social dove si è mostrato dopo l’ictus che lo ha colpito lo scorso 14 marzo. Nel dettaglio, l’opinionista tv e conduttore radiofonico ha condiviso uno scatto sulla sua pagina Instagram che lo ritrae al fianco di una sua amica.

Ma non è finita qui. Dopo la pubblicazione dello scatto in questione ne è arrivato un altro che ha come protagonista l’amata cagnolina di Platinette. Stando agli scatti in questione, sembrerebbe che le condizioni di salute dell’opinionista tv e conduttore radiofonico siano in miglioramento.

Italia Sì, Marco Liorni tranquillizza i telespettatori sulle condizioni di salute di Platinette: le sue parole

Nella puntata di Italia Sì andata in onda il 25 marzo Mauro Coruzzi è stato sostituito da Barbara Alberti. Nel corso delle puntata il padrone di casa Marco Liorni ha voluto tranquillizzare tutti i telespettatori della trasmissione rivelando che a breve Mauro Coruzzi inizierà un percorso di riabilitazione.

Dopo la divulgazione della notizia dell’ictus che lo ha colpito, Platinette ha deciso di non esporsi riguardo quanto accaduto ma si è limitato a condividere sui social alcuni scatti che mostrano che le sue condizioni di salute stanno indubbiamente migliorando. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire si Platinette si esporrà in prima persona riguardo il dramma che lo ha colpito.