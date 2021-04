Platinette rivela i segreti della sua dieta. La scorsa puntata di Domenica Live di Barbara D’Urso ha dedicato del tempo ai desideri degli italiani. A quanto pare, infatti, un italiano su due desidera perdere peso e, per dare delle indicazioni in questo senso, è presente in studio Mauro Coruzzi in arte Platinette. Il personaggio televisivo ha rivelato i suoi segreti alimentari che aiutando ad una dieta efficace e rapida. Maurizio rivela che grazie a questi consigli è riuscito a perdere addirittura 30 kg in soli sei mesi!

Ecco le sue parole: “In un anno e mezzo ho perso tra 60 e i 70 kg, con diversi passaggi. Sembravo una balena arenata in spiaggia, mi sono sottoposto a un intervento per la riduzione dello stomaco e ho inserito il palloncino gastrico. Il concetto parte dal fatto che, se non ce la fai a fare da solo, fatti dare una mano. Questa procedura inibisce il senso di fame e permette di rispettare un regime alimentare studiato, ovviamente”.

Dei risultati impressionanti in brevissimo tempo, quelli ottenuti di Maurizio. Questo piccolo intervento potrebbe essere un grande aiuto per chi cerca disperatamente di perdere peso senza riuscirci. Certo, non esistono soluzioni miracolose, ogni aiuto va affiancato da una forte volontà e di questo è ben consapevole anche Coruzzi.

L’uomo, infatti, prosegue spiegando: “Dopo sei mesi, se riacquisisci le stesse abitudini alimentari di sempre, ritorni al peso iniziale. Per questo, in quel frangente per me, intervenuta la psicanalisi, perché ho pensato che dovevo chiarire a me stesso cosa volevo fare negli anni che mi restano da vivere. Non sul fronte della salute, o dell’estetica, ma della resa fisica. Quando metti alla berlina le tue incapacità nel dimagrire, sei stimolato a farlo in realtà”.

In studio è presente, come ospite, anche Lory Del Santo. Anche quest’ultima ha iniziato un percorso di dimagrimento, seguita passo passo da un nutrizionista che sa come guidarla: “Sono pronta a rinunciare alla piramide del mio piacere, pane e non solo, anche il vino”.