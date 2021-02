Platinette vs Tommaso Zorzi, lo scontro continua: “Mi fa schifo…”. Cosa è successo

Prosegue la polemica a distanza tra Tommaso Zorzi e Mauro Coruzzi, in arte Platinette. I due sono mesi che si punzecchiano. Tutto è iniziato quando Zorzi ha commentato duramente alcune dichiarazioni di Platinette sulle unioni civili.

“E’ una persona che mi fa schifo” – aveva detto Zorzi. “Non si può sputare su una battaglia grazie alla quale va in tv a fare ciò che fa, senza quelle battaglie non avrebbe mai potuto fare ciò che fa”.

E ancora Tommaso aveva proseguito dicendo:

“Perché non va in Sicilia o in Calabria a vedere cos’è veramente il vittimismo gay. Quindi parlare di vittimismo gay è un po’ criminale”.

Accuse alla quale Mauro Coruzzi ha replicato nel corso di una diretta Facebook con FQ Magazine:

“Ho preso l’abitudine di vedere il Grande Fratello per capire cosa fa Tommaso Zorzi perché ho l’impressione che sia il più perfido mai apparso in televisione” – ha affermato Platinette.

E ancora:

“Un giorno l’ho beccato che mi definiva un omosessuale omofobo semplicemente perché ho fatto delle dichiarazioni relative alle unioni civili. Mi piace che ci sia la legge ma non ne approfitterò mai perché non mi riguarda. Io non amo Zorzi, ma neanche per scherzo. Visto che lui si permette di dire che quando mi vedrà, mi darà un paio di schiaffi”.