Alessandro Cattelan torna a X Factor: l’annuncio su Instagram

Nel corso delle ultime ore è arrivata la bellissima notizia da parte di Alessandro Cattelan. Si presumeva che il celebe conduttore sarebbe potuto tornare molto presto sul palco di X Factor. A dare l’annuncio è stato lui stesso tramite un video pubblicato sul suo profilo Instagram che lo ritrae sotto le note di una canzone di Eminem.

Sebbene Alessandro Cattelan sia stato assente da qualche giorno a causa della sua positività al Coronavirus, il celebre conduttore non ha mai smesso di mostrarsi sui social. Il suo ultimo post su Instagram è un video in cui lui stesso balla sotto le note della canzone di Eminem “Guess who’s back, back again”. Si tratta di un indizio che è sembrato alludere a un suo possibile ritorno a X Factor.

E infatti così è stato. Nel corso della puntata di ieri, 19 novembre 2020, Alessandro Cattelan è tornato sul palco di X Factor con un’esibizione che ha lasciato tutti a bocca aperta. Dunque, il celebre conduttore è finalmente guarito dal Coronavirus ed è tornato a fare compagnia a tutti i suoi telespettatori.

A seguito della notizia circa la positività di Alessandro Cattelan al Covid-19, a prendere il suo posto è stata Daniela Collu. Quest’ultima ha sostituito il celebre conduttore per circa due settimane. Adesso, dopo due puntate del noto talent show, la donna ha ceduto nuovamente il palco al padrone di casa. Inoltre è tornata all’appuntamento di Hot Factor.

Nel corso dell’ultimo periodo, la situazione di emergenza sanitaria nel nostro Pese, ha reso difficile la conduzione di molti programmi tv. Nonostante questo, la messa in onda di X Factor non è stata mai messa in discussione. Ora con il ritorno del padrone di casa, tutto sembra essere andato per il meglio.

Tuttavia, ospiti della quarta puntata di X Factor sono stati Leo Gassman, Elodie e Carl Brave. Per quanto riguarda i giudici erano rimasti tutti con due concorrenti tranne Hell Raton e c’è stata anche una doppia eliminazione.