La conduttrice ha sbottato con un'ospite in diretta.

Puntata scoppiettante ieri a Pomeriggio 5 quando Barbara D’Urso ha affrontato l’argomento della presunta veggente Gisella Cardia. Prima di dare vita al classico talk show con i suoi ospiti in studio ed in collegamento ha intervistato il sacerdote vicino alla presunta veggente che ha voluto smentire le accuse nei suoi confronti.

Fonte: web

“Non ho nessun accordo con le iniziative intraprese a Trevignano…La Casa di Preghiera dove vivo e l’associazione di Gisella sono due cose separate ed indipendenti…Mai esistita alcuna collaborazione…” – ha detto annunciando anche la querela ai danni di quei giornalisti che hanno fatto queste accuse. “Tanti giornalisti hanno scritto e detto, soprattutto quelli di Ore 14…Saranno tutti querelati…”.

Poi una volta in studio il dibattito è diventato incandescente soprattutto per la presenza dell’ex fedele della presunta veggente Gisella Cardia. Quando Barbara ha iniziato a fare le domande all’ospite, ecco che questa ha iniziato ad andare in escandescenza. “Quando mi fai le domande tu rispondo e quando le faccio io rispondi tu…” – ha detto il sacerdote.

“Se vuole replicare a quello che hanno detto qui a Mediaset lei lo fa con calma e senza prendere in giro nessuno, sopratutto me…Faccio televisione da 46 anni e non mi faccio prendere in giro da lei…” – la replica di Barbara visibilmente contrariata al comportamento dell’ospite.

Parole queste purtroppo cadute completamente nel vuoto perchè l’ospite oggi in diretta a Pomeriggio Cinque non ha cambiato assolutamente il suo atteggiamento continuando a ironizzare e allora Barbara ha ribadito:

“Come le ho già detto…Io ho iniziato a fare tv quando avevo 18 anni, e ne ho compiuti l’altro giorno 66…Non intendo farmi prendere in giro da nessuno, tantomeno da lei…”.

L’uomo ha allora dichiarato di non avere alcun problema a salutare tutti e chiudere il collegamento.