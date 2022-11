Pomeriggio 5, Barbara D’Urso sotto choc: cos’è successo dietro le quinte del programma?

Dopo le polemiche che l’hanno vista coinvolta in seguito al selfie pubblicato in bagno, Barbara D’Urso è di nuovo finita al centro del gossip. Nel corso delle ultime ore, infatti, il nome della conduttrice è finito al centro delle pagine di cronaca rosa per alcuni imprevisti che si sono verificati nel backstage di Pomeriggio 5. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5 andata in onda è successo qualcosa che ha lasciato Barbara D’Urso senza parole. Stando a quanto emerso, pare che tra alcuni degli ospiti della conduttrice sia successo qualcosa di alquanto bizzarro. Siete curiosi di sapere di chi stiamo parlando?

A Pomeriggio 5 i colpi di scena non mancano mai. Ospiti dell’ultima puntata della trasmissione andata in onda sono stati Roberto Alessi, Gianmarco Onestini e Arianna David. Proprio tra questi ultimi è successo qualcosa nel backstage del programma che sta facendo chiacchierare i giornali di cronaca rosa.

Pomeriggio 5, Barbara D’Urso non capisce cosa succede nel backstage della trasmissione

Durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5 si è verificato un episodio che ha lasciato la padrona di casa senza parole. Durante un momento dedicato al gossip, la conduttrice ha ironizzato su un servizio andato in onda con queste parole:

Durante il servizio su Checco Zalone sono entrati i miei ospiti in studio…Io e Gianmarco abbiamo fatto una storia sul mio Instagram. E Arianna David mi fa: ‘No, Barbara non hai capito. Non puoi capire cos’è successo dietro le quinte. Non posso dirtelo. ’Cos’è successo?

Stando a quanto dichiarato dai presenti in studio, pare che il protagonista del gossip in questione sia stato Gianmarco Onestini.

Questo è quanto dichiarato da Roberto Alessi:

É tutto irripetibile. Ti dico solo che io domani è meglio che mi vada a confessare molto presto. Ho sentito cose che voi umani… […] Diciamo che Onestini ‘deve essere cresciuto’. Sul settore ha studiato poco.

Le parole del giornalista hanno imbarazzato molto Barbara D’Urso che, incredula, ha continuato ad andare avanti con la trasmissione.