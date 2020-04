Pomeriggio 5, Barbara d’Urso svela: “Non dormivo e ho avuto un’idea” Barbara D'Urso ha avuto un'idea per Pomeriggio 5, tanto che non è riuscita a dormire la notte. Ecco di cosa si tratta

Barbara d’Urso, volto del programma Mediaset Pomeriggio 5, ha dichiarato che la scorsa notte non riusciva a dormire e, dato che il sonno tardava ad arrivare, improvvisamente, ha avuto un’idea che ha deciso di condividere sui social con i suoi tanti follower e fans

Barbara d’Urso, una delle regine della conduzione Mediaset è da sempre odiata o amata, senza vie di mezzo. Ma la presentatrice di Pomeriggio 5 che tiene compagnia tutti i giorni gli italiani con il suo cocktail di notizie che spaziano dal gossip alla cronaca, ha avuto di recente difficoltà ad addormentarsi e ha dichiarato che proprio in tutti i minuti in cui cercava di prendere sonno le è venuta una brillante idea.

“Questa notte non riuscivo a dormire e mi è venuta un’idea… Oggi, prima di Pomeriggio 5 proverò a fare una diretta instagram, ci riuscirò?” Chissà quale sarà l’ospite scelto da Barbara d’Urso per la diretta che ha intenzione di fare, probabilmente sarà un personaggio amato dal pubblico a casa. Barbara d’Urso dopo aver anticipato la sua intenzione, ha chiesto ai suoi tanti fan di dare la loro opinione in merito chiedendo: “Chi ci sarà insieme a me?”.

Inutile dire che i fan di Barba d’Urso non aspettavano altro che una nuova occasione per interagire con la loro icona. Tra chi ha iniziato a commentare le parole della regina di Pomeriggio 5 bonariamente c’è stato anche chi, invece, ha colto la palla al balzo per andarle contro: ” Ormai salite tutti sul carro delle cose scontate, non vi rendete conto di quanto poco siete originali. Impegnatevi a trovare metodi più esclusivi e ne guadagnerete tanto“.

Pomeriggio 5 do Barbara d’Urso il cui maggior competitor è “La vita in diretta” di Lorella Cuccarini e Alberto Matano, è riuscito a trionfare. Lo share medio è stato del 13,64% mentre “La vita in diretta” ha ottenuto solo il 13,31% di share ma è riuscito a battere negli ascolti Uomini e Donne di Maria De Filippi, storico programma.