I programmi di Barbara D’Urso stanno subendo un drastico calo di ascolti che sta costringendo i vertici Mediaset a prendere delle decisioni insolite. Prima c’è stata la chiusura anticipata di Live-Non è la D’Urso, chiuso anticipatamente e rimpiazzato da Avanti un altro. Ora a quanto pare anche Domenica Live e Pomeriggio 5 sono destinati a chiudere in anticipo.

Fonte: Mediaset

Se negli anni scorsi i programmi di Barbara D’Urso andavano avanti sempre fino a metà giugno, quest’anno sembra che Pomeriggio 5 si concluderà oggi 28 Maggio, mentre Domenica Live pare abbia chiuso i battenti domenica scorsa.

Una decisione questa di Mediaset presa sicuramente anche alla luce del calo di ascolti che i programmi di Barbara D’Urso stanno facendo registrare. Chiusura anticipata che non dovrebbe minare la fiducia del biscione alla conduttrice partenopea che da settembre dovrebbe riprendere regolarmente il timone almeno di Pomeriggio 5. Magari si cercherà di cambiare il format per renderlo più appetibile e cercare di far rialzare gli ascolti.

Pomeriggio 5 chiude: Barbara D’Urso in vacanza anticipata

Fonte: Mediaset

Invece pare che l’esperimento Live-Non è la D’Urso sia stato mandato in sordina definitivamente e anche Domenica Live potrebbe essere messo da parte. Secondo l’indiscrezione di Dagospia Mediaset starebbe valutando di mandare in onda la domenica pomeriggio un programma nuovo di zecca condotto da una nuova figura. Si stanno facendo i nomi di Elisa Isoardi e Adriana Volpe. Per ora, salvo cambiamenti, Barbara D’Urso dovrà accontentarsi solo di Pomeriggio 5, che come sempre andrà in onda dalle 17.00 alle 19.00 circa su Canale 5. Anche in questo, gli ascolti per questa stagione non hanno premiato il suo programma, e spesso è stata battuta dalla concorrenza di Alberto Matano.

Fonte: Mediaset

Per la presentatrice 63enne non è escluso, però, un nuovo show in prima serata. Intanto una cosa è certa: Barbara potrà rilassarsi quest’estate tra le braccia del suo nuovo fidanzato Francesco Zangrillo. La storia non è stata ancora ufficializzata ma nemmeno smentita. E le foto che li ritraggono insieme sono inequivocabili.