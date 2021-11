L'uomo si è difeso dicendo che il motivo non era per intascare la pensione

Confessione sconvolgente qualche giorno fa a Pomeriggio 5. Ospite di Barbara D’Urso il signor Dante accusato di aver murato il corpo dell’anziana madre per nasconderne la notizia della sua morte e continuare a percepire la pensione. Cosa che in effetti ha fatto per 2 anni, fino a quando non è stato scoperto.

Fonte: web

La confessione dell’uomo ha lasciato lo studio senza parole. “Ho sbagliato e pagherò le conseguenze delle mie azioni, non voglio trovare giustificazioni La televisione non mi appartiene, ma non mi è piaciuto il taglio dato ad alcuni servizi per una questione di soldi e sono qui per spiegarmi” – ha esordito con l’intenzione appunto di far valere le sue ragioni per questo terribile gesto.

Il signor Dante ha spiegato che la decisione di occultare il corpo della madre non è da ricercare nel fatto di continuare a percepire la pensione ma bensì in una motivazione soltanto affettiva.

“Ho solo pensato di tenere mia madre con me… Non volevo restare solo” – ha detto a Barbara D’Urso.

“Io non riesco ad accettare la morte, è più forte di me. In quel momento sono andato in tilt, ero completamente fuori di testa e mi è crollato tutto addosso. Dopo che è morta sono stato diversi giorni lì con lei e poi non potevo più denunciare il decesso. Nei giorni successivi ho tentato di togliermi la vita e raggiungerla. Per un anno sono rimasto in casa con la mamma murata e poi ho conosciuto Michela e sono andato a vivere con lei” – il suo racconto.

Ha concluso poi dicendo: “É vero ho preso i soldi della pensione di mia madre, ma la mia intenzione non era di utilizzarli, poi è scoppiato il Covid e non ho potuto cercarmi un lavoro. In quel momento lì non riuscivo a ragionare”. Una confessione a dire il vero poco credibile.