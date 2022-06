Pomeriggio 5, i due naufraghi smascherati in diretta: “Si sono messi d’accordo”

Ieri a Pomeriggio 5 sono stati ospiti alcuni ex naufraghi dell’Isola dei Famosi. In studio da Barbara D’Urso c’erano Clemente Russo, Guendalina Tavassi, Laura Maddaloni e Roger Balduino. Ovviamente si è parlato molto delle dinamiche accadute quando erano ancora sull’isola.

Uno dei più criticati è stato il modello brasiliano che ha svelato di essersi messo d’accordo con Estefania fingendo un interesse reciproco.

Roger ha prima detto di essere single e di non volere né Estefania né Bea al momento, poi ha smascherato il teatrino. “Dopo L’Isola non voglio né Bea, né Estefania, basta. Ho una terza fuori che mi aspetta. No scherzo, ma non voglio tornare con loro due. Però io riesco a perdonare e rivedrò sicuramente Estefania. Se è vero che prima de L’Isola ho fatto qualcosina con Estefania prima di partire? Sì abbiamo fatto qualcosa. Eravamo nel mio albergo quando è successo. Adesso non ho più un vero sentimento per Estefania, però ero preso” – ha svelato.

Fonte: web

Poi ha detto di essersi messo d’accordo con la modella: “Sì Barbara ci eravamo messi d’accordo dicendo ‘ok facciamo la coppia e ci proviamo’. Però dopo mi ero affezionato. Io con il cuore non gioco ed erano nati dei sentimenti. La colpa di questa cosa organizzata è al 50% di tutti e due è stata una strategia” – ha svelato.

Una strategia che non è piaciuta agli altri naufraghi in studio che hanno sbottato.

“Ma che devi perdonare Estefania? Hai preso in giro tutta Italia insieme a lei! Io ed Edoardo li abbiamo sentiti. Un giorno stavano vicino al fuoco e non ci avevano visti. Estefania diceva a Roger ‘Dai continuiamo così che ci fanno la clip per uscire di più insieme’. Lei aveva architettato questa cosa e lui le era andato dietro. Però erano d’accordo e hanno fatto la coppia. Roger poi l’ha sbugiardata e a lei rodeva tantissimo“ – la reazione di Guendalina.

Anche i coniugi Russo hanno criticato l’accordo ospiti a Pomeriggio 5: “Qui non c’è nessuna vittima! Tutti e tre, compresa la ex Beatriz hanno fatto un piano premeditato. Poi ad un certo punto questa cosa studiata vi è scappata dalle mani, quindi tu hai messo in atto un’altra strategia. Però non è che tu sei vittima e lei la carnefice o la strega. Voi tre siete complici“.