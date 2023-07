Pomeriggio 5, ecco perché la D’Urso è stata fatta fuori

Sta facendo molto parlare l’addio di Barbara D’Urso da Pomeriggio 5 dopo ben 15 edizioni. La notizia è arrivata la scorsa settimana con un comunicato ufficiale da parte di Mediaset in cui si annunciava il cambio di conduzione nella prossima stagione di Pomeriggio 5 in partenza a settembre e la scadenza del contratto a dicembre di quest’anno con la D’Urso che a questo punto non è chiaro se verrà rinnovato.

Fonte: web

Al momento nessun commento da parte della diretta interessata ma è evidente che la notizia ha rattristito tutti i fan della conduttrice e del programma che ha tenuto per anni compagnia gli italiani.

In molti si stanno chiedendo i motivi di questo allontanamento. Ad avallare una nuova ipotesi è stato il portale Dagospia. Dietro all’addio di Barbara non ci sono litigi con Pier Silvio Berlusconi o la conduzione di un nuovo programma, ma semplicemente è stata una scelta dettata dal calo di ascolti.

Non è una novità che dallo scorso anno Berlusconi Junior stia portando avanti una politica di pulizia dei suoi programmi da quella vena trash che li contraddistingueva. Tutto è iniziato con il Grande Fratello è proseguito con l’Isola ed ora nel mirino c’è Pomeriggio 5.

Secondo Dagospia però a far saltare Barbara è stato il calo di ascolti e non l’intenzione di ripulire il programma. Da anni la battaglia con La Vita in Diretta vede sconfitta Mediaset. Per questo Pier Silvio avrebbe deciso di cambiare per dare una sferzata di novità e cercare di vincere il prossimo anno la sfida con la Rai.

“Barbara “col cuore” finisce ai giardinetti. Pier Silvio Berlusconi mette alla porta la D’Urso: quella che per anni è stato considerato un pilastro di Mediaset, s’è vista chiudere due programmi in pochi mesi fino all’addio al pomeriggio di Canale 5. Pier Silvio vuole ripulire il biscione dal trash? Non proprio visto che manda in onda “Temptation Island”: la verità è che la D’Urso non portava più a casa i numeri” – ha scritto.