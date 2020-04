Pomeriggio 5, Jessica Mazzoli si confessa su Morgan e la figlia Lara In collegamento nello studio di Pomeriggio 5, Jessica Mazzoli si confessa con la presentatrice sul suo rapporto con Morgan e con sua figlia Lara

Jessica Mazzoli è stata ospite, in collegamento da casa, nello studio di Pomeriggio 5. In questa sede, la ragazza ha raccontato un po’, anche confessandosi, in un certo senso, del suo rapporto con Morgan e con sua figlia Lara. La relazione con il cantante è nata ad X-Factor ed è terminata dopo la nascita della loro bambina.

Nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello, Jessica Mazzoli ha spesso criticato il comportamento del suo ex marito, accusandolo di non vedere abbastanza sua figlia. A quanto, però, è stato detto nello studio di Barbara D’Urso, la situazione sembra essere migliorata tra i due genitori.

A quanto detto dalla donna, Morgan sembra essere riuscito a creare un bel rapporto con la figlia Lara, dopo un lungo periodo di lontananza: “Ho regalato a Lara un cellulare perché è molto brava a scuola e ha sentito il papà per messaggio. Si sentono tramite messaggi e sono contenta di questo. Il rapporto è abbastanza disteso, anche se ci sarebbero tanti punti a riguardo, ma spero che continui così”.

Jessica Mazzoli ha anche commentato l’ultimo evento che riguarda la vita del suo ex compagno: la nascita della sua terza figlia, Maria Eco. La bimba è nata dalla relazione con la sua compagna Alessandra Cataldo, con la quale è legato da quasi un anno. Jessica Mazzoli ha detto solo: “Sono contenta per lui”, ma i retroscena sono parecchi.

Se questa si può considerare una pace, non è arrivata facilmente. Infatti, lo scorso 3 marzo, Jessica Mazzoli si era aspramente sfogata nei confronti di questa nuova relazione dell’ex compagno, confermando l’ipotesi del tradimento. Infatti, così ha scritto sui social: “Onde evitare che si proclami ‘santa subito’ la tanto riservatissima Alessandra Cataldo, ‘nuova’ compagna di Morgan, tengo a precisare che la loro relazione iniziò nel lontano ottobre 2012 a mia insaputa. Io ancora ventenne all’ottavo mese di gravidanza. E non solo”.

Ha anche aggiunto una piccola postilla riguardante la madre di Morgan: “Per quanto riguarda la signora Luciana, nonché madre di Morgan, ci tengo a ricordarle dopo le interviste da lei effettuate prima dalla Balivo e dopo dalla D’Urso (giustamente in difesa di suo figlio, una madre lo fa!) che sua nipote, “quella della Sardegna”, come lei l’ha definita in entrambe le interviste, ha un nome: Lara”.