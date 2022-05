Pomeriggio 5, la trasmissione condotta da Barbara D’Urso su Canale 5, continua a tenere i telespettatori incollati al televisore. I suoi siparietti danno spesso vita a critiche, diventando in poco tempo virali anche sul web.

Un episodio particolare è accaduto recentemente, negli studi dello show. Mentre la conduttrice presentava lo spazio dedicato al La Pupa e il Secchione, l’opinionista presente in collegamento da casa si alza e va via, abbandonando le telecamere.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa è successo. La Pupa e il Secchione si dirige verso la finale, ma i colpi di scena non sono ancora terminati. Durante la diretta di Pomeriggio 5, nello spazio dedicato allo show, il gesto di Alessandra Mussolini, chiamata a partecipare come opinionista, spiazza tutti.

L’ex parlamentare è presente in collegamento streaming da casa, ma ad un certo punto decide di alzarsi e abbandonare la diretta. Si sta parlando del nuovo reality, che vede impegnati pupe e secchioni in competizione per la finale. A breve si scoprirà qual è la coppia vincitrice.

Ma cerchiamo di capire perché Alessandra Mussolini è andata via. Invitata in studio c’è Flavia Vento, l’ex partecipante come pupa nel reality. La Mussolini da casa commenta ciò che accade e ad un certo punto un episodio spinge l’ex parlamentare ad alzarsi per andare via.

Tale gesto è stato indotto proprio da Flavia Vento. La soubrette intona le note di una storica canzone di fama mondiale: Take my Breath Away di Berlin, in diretta. La canzone è meglio conosciuta come colonna sonora del film Top Gun.

Proprio mentre la “pupa” stava cantando, la Mussolini scappa e corre via per non sentirla. La Vento in passato è stata già protagonista di esibizioni canore non certamente riuscite. Durante una puntata di La Pupa e il Secchione, Flavia aveva lasciato tutti sbalorditi intonando i canti delle sirene. Un momento davvero esilarante, date le scarse doti canore.