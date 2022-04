La nuova puntata de La Pupa e il Secchione, condotto da Barbara D’Urso su Italia 1, vede al centro delle vicende, ancora una volta, uno scontro infuocato. Stiamo parlando di quanti accaduto tra Vera Miales e Mirko Gancitano.

La pupa accusa il suo ex secchione e attacca: “Quando c’erano e telecamere sei venuto a me. Mi hai detto fai la brava, non andare contro Guenda perché è tremenda, quando esco da qua farò di tutto per farvi fare pace. Hai paura di Guenda?”.

Ovviamente la risposta di Mirko non si è lasciata attendere: “C’è una mezza verità in quello che dici. Ti ho detto conoscendoti ho visto che sei una ragazza piacevole, se attacchi me e la mia famiglia devo difendermi. Guenda ragiona e dice le cose con cognizione di causa”.

Vera però ribadisce ciò che ha precedentemente detto. Secondo la Pupa cioè l’atteggiamento di Mirko cambia a seconda della sua posizione e della presenza o meno delle telecamere. Il fidanzato di Guenda Goria, secondo la pupa, non sarebbe così contrariato nei suoi confronti quando tra i due c’è una certa privacy.

Durante il faccia a faccia in diretta, la fidanzata di Amedeo Goria si sfoga: “Sono stata sempre attaccata”. Il secchione dà delle spiegazioni sul perché secondo lui l’atteggiamento di Vera nei suoi confronti è stato sbagliato: “La prima sera che sono venuto qua Barbara mi ha mostrato un’intervista in cui attaccavi l’intera famiglia”.

A dare manforte alle parole di Mirko c’è anche Soleil Sorge, nel ruolo di giudice del programma. “Dovresti riflettere, se ogni volta semini questa discordia, come può Guenda avere benevolenza nei tuoi confronti” dice.

Inoltre il concorrente fa notare che: “Barbara si è messa a disposizione per farti parlare con Guenda, i rapporti si possono ricucire anche dietro le telecamere”. Anche Federico Fashion Style non comprende l’atteggiamento della Pupa: “Perché te ne esci dopo di questa cosa sui social”. Lei si giustifica così: “Stando nella villa non ho potuto replicare, davanti alle telecamere sono emozionata”.