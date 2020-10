Il salotto di Pomeriggio 5, di Barbara D’Urso, ha visto come ospite nel programma Lory Del Santo che fa delle rivelazioni piccanti su Amedeo Goria, famoso giornalista ed ex marito di Maria Teresa Ruta, nonché padre di Guenda Goria, attuali concorrenti del GF VIP. Oggi la D’Urso è tornata a parlare del GF VIP.

La conduttrice si sofferma sul chiacchierato rapporto madre-figlia di Guenda e Maria Teresa. Come precedentemente annunciato, tra gli ospiti si trova anche Lory Del Santo. Viene mandato in onda un video dove si vede Guenda parlare con sua madre di suo padre Amedeo. La figlia rivela alla madre che secondo il suo parere il papà è ancora innamorato di lei. Dopo il filmato, come un fulmine a cielo sereno, interviene a Pomeriggio 5, Lory con una rivelazione piccante.

La donna racconta:

“Anni fa, Amedeo Goria ci provò con me, due volte, una a Roma e una a Milano. Io ho rifiutato perché aveva delle tecniche di approccio troppo avanzate per me. Mi disse che aveva delle doti nascoste, molto nascoste. Ma io non ho verificato“.

La D’Urso blocca Lory Del Santo: “Non ho capito e non voglio capire”. Ovviamente Barbara ci mette della malizia, e chiede alla sua ospite se questo corteggiamento fosse avvenuto prima o dopo il divorzio.

La Del Santo, con spontaneità risponde: “Non ricordo“. Oggi il giornalista si trova ad affrontare la verità sul rapporto travagliato con sua figlia Guanda. Ospite in una trasmissione televisiva, Amedeo fece delle dichiarazioni particolari su sua figlia, definendola bipolare. Nella scorsa puntata del GF VIP, Alfonso Signorini ha deciso di mettere al corrente Guenda delle dure parole che il padre le aveva riservato.

Una dichiarazione completamente inaspettata, quella di Amedeo, nei confronti di sua figlia. Perde le staffe anche Maria Teresa Ruta, che, per difendere la figlia, si scaglia duramente contro il suo ex marito. Tutto avviene in diretta TV.

Amedeo, dal canto suo, in quest’ultima settimana oltre a Pomeriggio 5, ha rilasciato varie interviste, dove rettifica o spiegava in maniera più approfondita il significato della sua affermazione. Nel frattempo le polemiche non si placano, dai social arrivano commenti di ogni genere.

Anche il calciatore Mario Balotelli, tramite Twitter, ha inviato una freddura sulla complicata situazione. Il calciatore scrive: “Noi almeno i problemi di famiglia li teniamo per noi”.