Pomeriggio 5, Myrta Merlino nella bufera, la frase pronunciata dalla conduttrice ha mandato su tutte le furie i telespettatori

Una frase pronunciata dalla giornalista non è per niente piaciuta ai telespettatori

Nel corso delle ultime ore Myrta Merlino è finita al centro di una vera e propria bufera mediatica. La conduttrice di Pomeriggio 5 è finita al centro delle polemiche per via di alcune frasi pronunciate in trasmissione e che hanno mandato su tutte le furie i telespettatori. Ma andiamo con ordine e scopriamo cosa è successo nel dettaglio.

Myrta Merlino choc a Pomeriggio 5. Come già anticipato, la giornalista è finita al centro di una serie di polemiche che non sono per niente piaciute ai telespettatori del programma. Tutto è iniziato quando nello studio di Pomeriggio 5 la conduttrice ha iniziato a parlare della strage di Alessandria.

Ricordiamo che lo scorso 27 settembre il 67enne Martino Benzi ha ucciso moglie, figlio e suocera e poi si è tolto la vita. Nel corso della puntata di Pomeriggio 5 andata in onda venerdì 29 settembre, Myrta Merlino ha deciso di intervista un’amica della famiglia Benzi, rilasciando alcune dichiarazioni che hanno creato gelo tra i presenti in studio.

Queste sono state le parole della donna in merito al gesto commesso da Martino Benzi:

Ho pensato una cosa che ho esternato nell’immediato con chi ho vicino. Era troppo amore perché Martino amava tantissimo la sua famiglia e amava tantissimo la suocera. Era il suo nucleo familiare. In questo gesto folle, chissà che cosa gli sarà passato per la testa, ha voluto preservare la moglie, il figlio e la suocera. Li ha voluti portare con sé, uniti per sempre.

Come già anticipato, le parole della donna hanno spiazzato i telespettatori. Ma non è finita qui. In seguito alle dichiarazioni rilasciate dall’amica della famiglia Benzi, Myrta Merlino si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni che hanno mandato su tutte le furie i telespettatori. Queste sono state le parole della conduttrice di Pomeriggio 5:

Forse quell’uomo ha ucciso per troppo amore pensando in qualche modo di proteggerli con la morte.

Parole che hanno scatenato un vero e proprio polverone mettendo la conduttrice al centro di una vera e propria bufera.