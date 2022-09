Pomeriggio 5, protesta dei fan dopo i servizi mandati in onda sulla regina Elisabetta

I servizi sugli scandali reali non sono stati graditi dai fan che hanno trovato di cattivo gusto tirarli fuori in questo momento.

La morte della regina Elisabetta sta tenendo banco anche in Italia. Anche Barbara D’Urso nella sua trasmissione Pomeriggio 5 sta seguendo tutta la prassi per dare l’ultimo saluto alla regina più longeva della storia del Regno Unito.

Ma c’è stato un comportamento assunto dalla D’Urso che non è piaciuto a diversi telespettatori che si sono riversati sul web coprendola di critiche. Tantissime persone hanno trovato incoerente il fatto che la conduttrice si sia vestita di nero e mentre in onda andavano le immagini della bara della regina, Barbara ha tirato fuori due scandali reali che circolano da tempo e che sono stati smentiti più volte.

Fonte: web

Stiamo parlando del fatto che Harry possa non essere figlio di re Carlo III ma di James Hewitt e di un presunto figlio illegittimo del sovrano che, guarda caso, ora che è salito al trono Carlo, è tornato a rivendicare i suoi diritti. Entrambe le notizie sono state varie volte smentite dalla casa reale.

Diversi utenti hanno trovato di cattivo gusto tirare in ballo questi argomenti proprio in un momento così toccante per la morte della regina Elisabetta.

E così soprattutto su Twitter sono stati davvero numerosi i commenti di dissenso nei confronti del programma e della conduttrice.

“Solo lei poteva parlare di dubbi di paternità in un momento come questo” – si legge. E ancora: “Sono anni che gira la voce che Harry non sia figlio di Carlo. Non avete altro da raccontare in questa giornata e tirate fuori cose di secoli fa?”.

Ma c’è stato anche chi ci è andato giù più pesante: “Tutti dispiaciuti per la morte della Regina e poi giù a buttare me…da addosso a tutti. Fate veramente pena” – ha scritto un utente.

I commenti sono stati davvero numerosi. Eccone altri: