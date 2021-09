Pomeriggio 5, trasmissione interrotta per una notizia in diretta. Barbara D’Urso perplessa

Pomeriggio 5 sta andando regolarmente in onda il pomeriggio su Canale 5. Quest’anno il programma ha una veste diversa: meno talk show e più attualità. Vengono affrontati argomenti di attualità e cronaca per dare i giusti aggiornamenti al pubblico a casa.

Fonte: Mediaset

Ieri pomeriggio si stava parlando in studio del green pass per il personale docente con i soliti ospiti in studio. All’improvviso Barbara è stata interrotta per una notizia dell’ultim’ora. Si è trattato di un importante aggiornamento sulla vicenda di Don Francesco Spagnesi, il sacerdote quarantenne arrestato una settimana fa a Prato con l’accusa di traffico di droga e appropriazione indebita. La conduttrice ha dato subito la linea alla sua inviata a Pisa Giorgia Scaccia che ha spiegato:

Fonte: Mediaset

“Ci sarebbe un nuovo capo d’accusa per don Francesco, tentate lesioni gravissime. Il prete sarebbe sieropositivo e avrebbe taciuto la sua condizione ai partecipanti ai festini. Il compagno di don Francesco non è indagato su questa vicenda, ma parte offesa. Ai festini avrebbero partecipato regolarmente 20-30 persone. Secondo gli investigatori, due sarebbero già sieropositive“.

Fonte: Mediaset

Insomma un capo d’accusa molto grave per Don Francesco che lasciano senza parole la stessa D’Urso e gli ospiti in studio. “E’ agghiacciante” – conclude la conduttrice prima di tornare all’argomento principale.

La Vita in Diretta sta battendo Pomeriggio 5 in termini di ascolti

Di certo nonostante il cambio di impostazione del programma per Barbara D’Urso le cose continuano a non andare per il verso giusto in termini di ascolti. La Vita in Diretta condotta da Alberto Matano su Rai 1 continua ad essere preferita dagli italiani. E lo stesso giornalista in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi ha voluto rincuorare la collega partenopea.“Barbara d’Urso è riuscita a stabilire un filo diretto con il suo pubblico, fidelizzandolo, perché aveva un suo modo di raccontare i fatti. Un conto sono i contenuti e un conto è lo stile. Lei negli anni ha sempre avuto la sua impronta, che l’ha distinta dalle altre conduttrici, non capisco perché rinunciare a questo” – ha detto Matano.

