Barbara D'Urso cerca di aiutare una signora, ma lei non ne vuole sapere. Urla e spintoni in diretta

Continuano a susseguirsi sul piccolo schermo le storie di quotidianità portate da Barbara D’Urso nei suoi salotti. Recentemente, ad animare lo studio di Pomeriggio 5 è stata la vicenda della signora P. Questa donna, che vive a Terracina, era stata già protagonista di un’altra puntata.

Carmelita, però, ha deciso di toccare nuovamente l’argomento dato che, effettivamente, la vicenda non si è risolta. La signora P. è una presunta accumulatrice seriale. Si tratta di un disturbo ossessivo-compulsivo che porta, chi ne è affetto, a collezionare ogni tipo di oggetto che trova. A chiedere aiuto a Barbara D’Urso è Alessandra, figlia della signora.

La ragazza pensa che sua madre e sua sorella vivono nel degrado e spero che Barbara possa aiutarle ad ottenere un’esistenza più dignitosa. Per provare la sua testimonianza, Alessandra ha portato in studio un qualcosa che ha lasciato i telespettatori a bocca aperta. La donna, insieme alla richiesta di aiuto, ha allegato delle immagini scioccanti in cui si nota come la casa della madre sia rimpinzata di oggetti e spazzatura.

Barbara D’Urso decide di mostrare le sventure della donna nella rubrica “Con il vostro cuore”, chiedendo chi fosse in grado di dare aiuto alla signora. Per ricordare quanto era avvenuto precedentemente, la conduttrice manda in onda un breve riassunto del precedente incontro con la signora P. In effetti, la situazione era degenerata rapidamente. La signore è andata su tutte le furie ed ha cacciato via dalla casa sia la figlia che li inviata Giorgia Scaccia a urla e spintoni.

L’inviata di Pomeriggio 5, coraggiosamente, è tornata nuovamente di fronte all’abitazione della signora in compagnia di Alessandra. Le due aggiornano Barbara sulla situazione. Ecco cosa ha rivelato l’inviata: “Stamattina ho cercato di parlare con la signora, ma P. ha due avvocati che ci hanno proibito di parlarle. Domani le due sorelle saranno ricevute separatamente dall’assessore Di Tommaso ai servizi sociali per cercare di risolvere la situazione”. Alessandra appare decisamente sconfortata, ma fortunatamente Barbara cerca di rincuorarla: “Abbiamo ricevuto tante proposte di aiuto dai nostri telespettatori. Noi non molliamo”.