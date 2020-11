Entrata nella casa del Grande Fratello VIP, Selvaggia Roma ha subito lanciato la bomba: il famoso bacio con Enock avvenuto in una discoteca di Roma. Pronto a smentire tutto, il fratello di Mario Balotelli viene incastrato da Tony Aglianò.

Il ragazzo, amico di Selvaggia Roma, torna a parlare dei messaggi inviati dal telefono di Enock all’influencer. Tony Aglianò spiega perché è impossibile che quei messaggi fossero stati inviati da un amico di Enock.

L’ex ballerino di Amici sostiene infatti che l’amico di cui parla il gieffino era con lui nel privè. Il nome è top secret perché si tratterebbe di un famoso calciatore sposato.

Sia Enock che un suo amico hanno fatto cenno a noi con la mano di andare da loro. Lei ha detto di aver avuto il flirt ed Enock è andato su tutte le furie. Lui era fidanzato per questo è successo il putiferio. Il flirt c’è stato, il bacio intendo, un bacio intenso. Ero presente in quella discoteca ed ho visto.

Oltre al bacio però, ci sarebbero dei retroscena che non sono stati ancora menzionati all’interno della casa.

Enock sui messaggi ha detto che è stato l’amico e non è vero. Quando l’amico ci ha detto di entrare nel privé, questo amico invitava me e non Selvaggia. Ecco perché non è stato l’amico a mandare i messaggi a Selvaggia. Ho messaggiato con lui anche su Instagram. Lui non poteva parlare in maniera esplicita perché fa un tipo di lavoro nel mondo del calcio ed è sposato. Non direi mai il nome, non mi permetterei mai di dirlo”.