Portogallo, Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez e i figli a passeggio durante la quarantena In Portogallo, dove le restrizioni sono più blande, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez portano a passeggio due dei loro quattro figli durante la quarantena

Cristiano Ronaldo e la moglie Georgina Rodriguez stanno vivendo questo periodo in quarantena, come il resto del mondo. La differenza con l’Italia è proprio che in Portogallo, dove loro vivono, le restrizioni sono più blande. Per questo motivo, il calciatore è stato fotografato a passeggio con la moglie e due dei suoi quattro figli.

Nell’Isola di Madeira, dove il calciatore juventino e la sua famiglia vivono, le giornate in quarantena passano più velocemente, infatti, in Portogallo, le restrizioni non sono così vincolanti come quelle italiane. Quindi, il bel calciatore è stato avvistato a fare una bella passeggiata rilassante sul lungo mare portoghese. Il calciatore portoghese, dopo la partita Juventus-Inter, lo scorso 8, è tornato in Portogallo, allontanandosi dall’Italia e restando via da ormai tre settimane.

Inizialmente, il tutto doveva essere un viaggio di pochi giorni, per tornare a casa e passare del tempo con la mamma Dolores, che al momento è in un periodo di convalescenza dopo aver subito un ictus. Dopo le restrizioni del Governo italiano, però, il calciatore ha preso la decisione di rimanere a Madeira e di non tornare, per il momento, in Italia, anche a causa della sospensione della serie A.

Altro fattore che lo ha portato a rimanere a casa è stata la positività di Daniele Rugani , che ha portato anche al successivo contagio della sua ragazza e di altri calciatori juventini, tra cui Paulo Dybala. Le sue giornate, in quarantena, si svolgono solitamente dentro casa, tra una sessione di allenamento e un’altra.

Quando può, però, si concede una passeggiata, anche in compagnia della moglie e dei figli, rispettando sempre le norme restrittive. Lo stato, infatti, ha concesso ai cittadini di uscire a fare delle passeggiate, ma sempre mantenendo le distanze di sicurezza. Come si vede dalla foto, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez stanno seguendo alla perfezione le regole.