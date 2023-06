C’è preoccupazione per l’assenza prolungata dai social dell’ex dama di Uomini e Donne Isabella Ricci e Fabio Mantovani. In tanti hanno fatto notare che entrambi non pubblicano qualcosa da gennaio di quest’anno e per questo stanno iniziando a preoccuparsi.

Soprattutto l’ex dama di Torino era solita essere molto attiva su Instagram dove pubblicava e aggiornava i fan quotidianamente. La sua ultima foto pubblicata però risale allo scorso 17 gennaio 2023. Anche Fabio non pubblica qualcosa addirittura dallo scorso 1° gennaio. Dopodiché la coppia che si è sposata a maggio del 2022 ha fatto perdere le proprie tracce dai social.

Fonte: web

Anche chi ha provato a contattarli in privato non ha ricevuto risposta come se gli account non fossero più attivi. L’ex dama non si è mai assentata per tutto questo tempo e i fan non sanno cos’è successo. Si sarà allontanata dai social? avrebbe potuto avvisare.

“Non è che Isabella e Fabio si sono lasciati?” È questo il timore di diversi fan. Altri invece pensano possa centrare un problema di salute. “Secondo me c’è di mezzo la salute, non si sono lasciati” – ha scritto un utente.

Un altro ha invece detto che Fabio Mantovani continua ad usare il suo account social e “a chi gli chiede come va risponde tutto bene, però non accenna a Isabella”.

Un altro utente ha invece ammesso di aver ricevuto un messaggio di Isabella che diceva: Grazie per l’affettuoso pensiero”.

Insomma non si sa per quale motivo improvvisamente soprattutto Isabella, frequentatrice assidua di Instagram, si sia assentata in un modo così prolungato dai social. Non resta che attendere un segnale da parte di Isabella Ricci per i fan, i quali sperano che non sia accaduto nulla di grave.