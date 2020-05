Presunta gravidanza di Chiara Ferragni? Fedez commenta con una storia Instagram Il noto rapper Fedez ha deciso di intervenire riguardo le indiscrezioni su Chiara Ferragni e una presunta gravidanza

Negli ultimi giorni alcune indiscrezioni su Chiara Ferragni, hanno diffuso la notizia di una presunta gravidanza. Fedez ora ha deciso di commentare. Il tutto è nato dopo che la nota influencer ha pubblicato una storia sul suo profilo ufficiale Instagram, durante la quale è stato notato un ciondolo con le foto dei componenti della famiglia… tra questi però, anche uno con su scritto FUTURE CHILDREN.

Fedez ha così deciso di intervenire riguardo la questione, parlando in diretta, su una storia Instagram. Eccola qui:

“La cosa fa molto ridere. L’ho appreso adesso su Twitter. Cioè non sapevo nemmeno che mia moglie si è fatta fare una collana con dentro dei piccoli ritratti di tutti i componenti della famiglia, tra cui un future children, cioè un futuro bambino. Ecco no, non è incinta. È che penso si sia portata avanti, cioè non so neanch’io perché lo faccia. Ragazzi non penso sia normale, però penso si sia portata avanti per quando ci sarà… boh…

Ipotesi due, è che magari deve dirmi qualcosa. Spero non me l’abbia voluto dire così, anche se farebbe molto ridere… ma non credo”.

Chiara Ferragni e Fedez sono la coppia social più amata del momento. Sempre attivi sui propri profili e seguiti da milioni di fan. I due si sono incontrati per la prima volta ad un pranzo di amici in comune. Dopo una lunga chiacchierata e l’aver scoperto l’uno le qualità dell’altro, è nato l’amore.

Il noto rapper in seguito ha anche scritto una canzone dedicata a lei, senza peli sulla lingua! Eccola qui:

Oggi sono felicemente innamorati e insieme hanno anche un figlio, il piccolo Leone, nato nel 2018.

I fan adesso sono curiosi e in attesa di una risposta da parte della Ferragni, sulle indiscrezioni della presunta gravidanza e se quel ciondolo rappresenta davvero il desiderio di regalare un fratellino o una sorellina al piccolo Leone Lucia Ferragni!