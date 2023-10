Principe George, il biglietto di auguri è dipinto su un jet: il valore è da capogiro

In occasione del suo compleanno, il principe George ha ricevuto un biglietto di auguri davvero speciale. Nel dettaglio, il suo nome è stato dipinto sul jet privato “Bombardier Challenger” e il costo dell’operazione ha un valore da capogiro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcuna ombra di dubbio, il principe George è uno dei membri della famiglia reale più popolari e chiacchierati sia nel mondo della televisione che nel mondo del web. Il figlio di William e Kate fa divertire molti utenti del web per via dei meme di cui si rende protagonista e che diventano virali nel giro di pochissime ore.

Questa volta, a far finire il principino al centro del mondo mediatico è stata la scritta ridipinta sul jet privato “Bombardier Challenger” in occasione del suo primo compleanno. Pertanto, la compagnia aerea Hangar8 ha reso possibile questa operazione dando vita al biglietto di auguri più costoso di sempre. Le parole riportate nella scritta sono:

Tanti auguri principe George.



A rilasciare qualche dichiarazione in merito alla vicenda è stato il direttore di marketing di Hangar8, Janus Kamradt, il quale ha spiegato all’Oxford Mail:

È stato molto divertente, siamo davvero orgogliosi di come è venuto. Quattro persone hanno speso un mese a dipingerlo, hanno lavorato davvero duro. Purtroppo non possiamo far volare il jet a Kensington Palace per il principe George, quindi abbiamo pensato di fare una foto e mandargliela come biglietto di auguri.

Peccato che la compagnia aerea non ha potuto far volare il jet privato a Kensington Palace per mostrare il biglietto di auguri al principe George. In ogni modo, è stata scattata una foto la quale è giunta successivamente al diretto interessato. Ma a quanto ammonta il costo dell’operazione? L’originale biglietto di auguri per il figlio di William e Kate ha un valore di ben 150mila euro.