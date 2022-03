Le principesse Selassié non hanno mai smentito di essersi sottoposte a qualche ritocchino. Vediamo più o meno quanto hanno speso.

Le principesse Selassié sono le protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. Entrate da semi sconosciute, man mano si sono fatte conoscere al pubblico che ha iniziato ad amarle sempre di più.

Una delle più apprezzate è sicuramente Lulu che nella casa ha trovato anche l’amore di Manuel Bortuzzo. Il giovane dopo la titubanza iniziale si è convinto e l’aspetta fuori a braccia aperte.

Lulu è ancora in casa perché finalista e chissà che non vinca il reality. Clarissa invece ha lasciato la casa qualche settimana fa mentre Jessica prosegue il tira e molla con Barù.

La ragazza è molto interessata all’enologo che invece pare voglia solo divertirsi e niente più. Vedremo cosa accadrà una volta fuori dalla casa. Loro al momento sono ancora dentro a contendersi la vittoria.

Fonte: web

Le tre sorelle intanto non hanno mai smentito di essersi sottoposte a diversi ritocchini chirurgici. A farli il famoso Giacomo Urtis che hanno ritrovato poi nella casa.

In particolare, tutte e tre le ragazze hanno ritoccato le labbra e Lulu pare abbia dato un’aggiustatina anche al naso. Sapete quanto hanno speso in totale per i loro ritocchini?

Jessica e Clarissa per ingrandire le loro labbra si sono sottoposte ad una tecnica chiamata filler che consiste nell’iniettare acido ialuronico. Un intervento poco invasivo e gli effetti durano dagli 8 ai 10 mesi. Questo genere di ritocchino costa circa 500 euro.

Lulu invece ha scelto la labioplastica, un intervento più complesso che consiste nel rimodellamento della labbra. Il prezzo è ovviamente più elevato e costa sui 3000 euro. Ma la fidanzata di Manuel parà abbia ritoccato anche il naso ed un intervento di rinoplastica si aggira sui 3000 euro. Una cifra non da poco che può variare anche in baso al tipo di intervento che bisogna effettuare.

Quindi in totale le tre principesse Selassié per questi interventi di chirurgia estetica hanno speso circa 7000 euro.