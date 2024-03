“Problemi di salute, mi devo fermare” Ambra Angiolini preoccupa i fan

Il cambio di programma per la serata di Ambra Angiolini è arrivato all'ultimo momento e per questo i suoi impegni di ieri sono saltati.

Una brutta notizia per i fan di Ambra Angiolini. L’attrice, cantante e conduttrice è stata costretta a rimandare uno spettacolo a causa di un problema di salute improvviso. Il cambio di programma è arrivato all’ultimo momento e per questo i suoi impegni della serata di ieri sono saltati. Le spiegazioni di Ambra Angiolini sono arrivate immediatamente ai suoi fan che si erano preoccupati.

Ambra Angiolini, infatti, era attesa al Teatro del Popolo di Colle Val D’Elsa l’11 marzo, ma ha dovuto dare forfait all’ultimo minuto. In un post su Instagram, ha spiegato che la causa del rinvio è una lesione muscolare. Si legge sul suo account ufficiale sulla piattaforma social:

Mi scuso con gli spettatori che hanno acquistato il biglietto per lo spettacolo di stasera. Purtroppo, a causa di una lesione muscolare, sono costretta a rimandare la data, che verrà recuperata al più presto.

L’attrice ha ringraziato il pubblico per la comprensione e ha aggiunto che si sarebbe sottoposta a un trattamento per recuperare al più presto. Il problema muscolare, dunque, sarebbe presto risolto ma nell’immediato è stato necessario rimandare l’apparizione in teatro.

Ambra ha anche voluto ringraziare il dottor Giovanbattista Sisca e lo staff di Isokinetic, che le hanno permesso di portare a termine lo spettacolo al Teatro Duse di Bologna la sera prima, nonostante la sua sofferenza.

Infine, ha rivolto un pensiero ai suoi collaboratori, che si sono prodigati per aiutarla in questo momento difficile. Per fortuna nulla di grave, dunque, ma la preoccupazione dei fan dopo l’arrivo della notizia resta. Lo spettacolo di Ambra Angiolini a Colle Val D’Elsa è stato rimandato a data da destinarsi, senza che sia stato specificato il periodo in cui avrà luogo la performance al teatro. I biglietti già acquistati saranno validi per la nuova data che verrà annunciata appena possibile.

In attesa di rivederla sul palco, ci auguriamo tutti che Ambra trovi una pronta guarigione. Dispiace molto per l’artista e per i suoi fan rimasti delusi e in apprensione. Speriamo che l’attrice possa tornare a esibirsi sul palco nella solita forma smagliante che conosciamo.