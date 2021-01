Pubblicate le foto della nuova Barbie ma in tanti hanno notato il dettaglio. Sapreste dire a chi assomiglia?

Riconoscete la Barbie in copertina? Dai, vi diamo qualche indizio: è una top model; è madre di tre figli e ha stregato negli Anni 90 il mondo intero. Ancora oggi, nonostante l’avanzare dell’età (ha compiuto 50 anni lo scorso agosto), Claudia Schiffer continua a essere icona di bellezza.

Claudia Schiffer: la prima supermodella

Senza voler nulla togliere a colleghe della caratura di Naomi Campbell o Cindy Crawford, è stata probabilmente lei la prima vera supermodella in grado di rivoluzionare il settore. Stilisti di fama internazionale l’hanno reclutata nelle loro più importanti campagne. Inoltre, a differenze degli eccessi di “qualcuna”, si è distinta per il suo carattere pacato e timido.

Sfilata Versace

Proprio per rendere omaggio alla incantevole Claudia Schiffer la nota casa di giocattoli Mattel ha deciso di trasformarla in una Barbie, che la ricorda in maniera incredibile. Si chiama BarbieStyle e, oltre a riprodurre alla perfezione le sue fattezze, esibisce pure uno dei leggendari look sfoggiati in passerella, per l’esattezza un capo di Versace, che indossò esattamente 26 anni fa.

In occasione dei suoi 50 anni, ne ha perorato la causa Donatella Versace in persona. D’altronde fu la sua Maison a realizzare il vestito blu di Alta Moda indossato dalla Schiffer nel corso della sfilata Autunno/Inverno 1994.

Specchio della società

Secondo quanto ha raccontato Donatella Versace, sin da quando sono bambine, le Barbie non rappresentano semplicemente delle bambole, bensì lo specchio della società contemporanea e delle sue evoluzioni.

Claudia Schiffer: apripista di una collaborazione?

Claudia e Barbie – ha proseguito – sono accomunate dalla forte personalità. Non hanno l’esigenza di appoggiarsi a nessuno per affermarsi: sono loro le artefici del proprio destino. Femminile ma glamour, il vestito blu incarna lo stile di entrambe. Secondo indiscrezioni, questo sarebbe solo l’inizio delle collaborazioni tra Mattel e stilisti di fama internazionale. È probabile, infatti, la produzione di ulteriori Barbie, ispirate alle supermodelle storiche degli Anni Novanta.