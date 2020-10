Honza Simsa è la nuova Barbie maschile. Il ragazzo ventiseienne originario della Repubblica Ceca ha speso una somma pari a ben 15.000 euro per assomigliare ad una Barbie. Nonostante ciò, Honza è attratto dalle donne ma non riesce a trovare una ragazza a causa del suo aspetto estetico.

Honza Simsa è un giovane ragazzo di 26 anni, originario della Repubblica Ceca, che ha speso migliaia di soldi per rivoluzionare del tutto il suo aspetto. Nonostante egli sia attratto dalle donne, il ventiseienne si è sottoposto ad una serie di interventi chirurgici per diventare a tutti gli effetti una Barbie.

Honza Simsa voleva fare di tutto per assomigliare il più possibile a Barbie e pur di raggiugere il suo obbiettivo, ha speso la bellezza di 15.000 euro in interventi estetici. Il ragazzo ha eseguito la sua prima operazione chirurgica alla faccia nel 2017. Poi sono seguiti altri interventi che gli hanno permesso di realizzare il suo sogno.

Peccato che si tratti di un traguardo che non è risultato vincente nella sua vita sentimentale. Infatti, essendo sessualmente attratto dalle donne, Honza Simsa fatica a trovare una fidanzata a causa del suo aspetto estetico.

Lui stesso, in occasione di un‘intervista, si è lasciato andare ad una confidenza in merito alla questione:

Sono attratto dalle donne, ma alcune ragazze hanno un problema con il mio aspetto, poiché crea loro confusione.

Inoltre, Honza Simsa ha raccontato anche come lui stesso vive questa esperienza:

Sono single in questo momento, mi piace che le ragazze con cui esco abbiamo lo stesso mio aspetto, l’aspetto di una bambola Barbie di plastica. Mi piaceva quando sembravo mascolino, ma ora sono ancora più felice e vorrei sottopormi ad un intervento chirurgico.

Dunque, Honza Simsa, si identifica come un uomo. Durante il suo tempo libero però gli piace assumere un aspetto femminile ed indossare tacchi alti, ciglia finte e parrucche colorate. Non è tutto. Il ragazzo ha anche un suo marchio “One Your Space” il quale si occupa di ciglia finte e vestiti in stile Barbie.