La trasformazione della secchiona Valentina. Ecco come la ragazza ha cambiato il suo look

È giunta al termine anche questa nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show. L’ultima puntata è stata palcoscenico di importanti emozioni. Pupe e secchioni si sono presentati nelle loro rispettive nuove vesti.

Tra i vari outfit, ciò che è balzato subito all’occhio è stato di sicuro il drastico cambio look di una secchiona in particolare. Stiamo parlando di Valentina: il suo prima e dopo ha lasciato di stucco i telespettatori, i quali stentano anche a riconoscerla.

I protagonisti si erano messi in gioco per tirare fuori un lato inedito di loro stessi. I pupi si sono impegnati nello studio e nella conoscenza della cultura generale. Le secchione e i secchioni invece dovevano lavorare sulla cura del proprio look, mettendo in evidenza il proprio lato da pupi/e.

E ora che il programma Pupa e Secchione, è giunto al termine è tempo di bilanci. Nell’ultima puntata i protagonisti si godono i loro momenti di gloria. Si presenta anche Valentina, che da secchiona decide di indossare i panni della Pupa, regalando una nuova versione di sé.

Il risultato ha dell’incredibile, si stenta a riconoscerla. La finale ha visto vincitori una coppia inaspettata, quella formata da Maria Laura De Vitis ed Edoardo Baietti. I giudici Soleil Sorge, Federico Fashion Style e Antonella Elia hanno tenuto banco per tutto il corso della puntata.

Ma ciò che tutti aspettavano era vedere i risultati dei partecipanti nel loro scambio di ruoli. Come già detto i riflettori sono puntati su Valentina. Una ragazza la cui passione per lo studio non ha lasciato spazio all’espressione della tua femminilità.

Così decide di andare incontro ad un cambiamento notevole, come si vede nel confronto del prima e dopo. Capelli ondulati color mogano, abito fashion e un trucco ben evidente hanno fatto da cornice ad una bellissima nuova secchiona.