La Pupa e il Secchione, effusioni a letto tra due concorrenti: “Lei è innamorata”

Amore a La Pupa a il Secchione? Sembrerebbe proprio che stia nascendo qualcosa tra due concorrenti del reality show condotto da Barbara D’Urso.

La conduttrice nel corso di Pomeriggio 5 ha mandato in onda delle anticipazioni di ciò che sta accadendo in villa in questi giorni. Ebbene sembrerebbe proprio che tra il secchione Gianmarco Onestini e la pupa Marialaura De Vitis ci sia del tenero.

Era stato proprio Onestini a scegliere Marialaura come pupa e la ragazza è sembrata subire il fascino del bel Gianmarco e difatti al momento della sua scelta è rimasta entusiasta.

Nella clip mandata in onda si vedono i due sul letto stuzzicarsi e abbracciarsi. Tornati in studio la D’Urso ha commentato: “Lei si sta innamorando di Gianmarco, è proprio così”. E gli opinionisti sono sembrati d’accordo con lei.

Fonte: web

Insomma la pupa sembra cotta dell’ex gieffino. Non si sta se sia scattato già anche il primo bacio. Lei nel corso di un confessionale non ha smentito l’interesse per il giovane. “Al di fuori della villa potrebbe interessarmi ma ora sono più concentrata a creare un feeling con lui di coppia a livello di gioco e poi se deve accadere qualcosa non mi tiro indietro.” – ha svelato.

“Mentre ballavamo ci siamo trovati praticamente faccia a faccia, è stato inaspettato ma carino” – ha proseguito la ragazza.

E dall’altro canto anche Gianmarco non ha smentito l’interesse: “Maria Laura è una bella ragazza, questo è indiscutibile” – ha detto.

E pensare che all’inizio Gianmarco sembrava molto più interessato alle vicende di Mila Suarez nella villa. Un atteggiamento che ha scatenato anche la gelosia della pupa in coppia con lui. Staremo a vedere se saranno loro la prima coppia del gioco ad andare oltre gli avvenimenti culturali del programma.