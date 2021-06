Pupo lo abbiamo visto nei mesi scorsi come opinionista al Grande Fratello Vip. Il cantante ha già detto che non parteciperà alla prossima edizione del programma condotto da Alfonso Signorini in partenza a settembre perché vorrebbe dedicarsi di più alla sua passione primaria: la musica. Pupo è un personaggio molto eccentrico che nel corso della sua carriera ha fatto parlare molto di sé per le sue “passioni”.

Ha confessato di esser stato un giocatore incallito di poker. Una vera e propria dipendenza che gli è stata trasmessa da suo padre quando lui era poco più che adolescente. Poi nella sua vita troviamo un altro avvenimento davvero molto strano: quello del cosiddetto “triangolo amoroso”.

Pupo è sposato con Anna dal 1974 da cui ha avuto 2 figlie: Ilaria e Clara. In quel periodo era un cantante emergente ancora alla ricerca del successo. Successo che arrivò nel 1979 quando il brano “Gelato al cioccolato” si spinse in cima alle classifiche. Un successo che gli permise l’anno successivo anche di partecipare al Festival di Sanremo con il brano “Su di noi”. Il successo arriva ed è facilmente intuibile che anche il fascino nei confronti delle donne aumenta.

Così nel 1980 avviene un episodio destinato a cambiargli la vita. In occasione di un concerto conosce Patricia Abati. Tra i due scoppia la passione tanto che Patricia lascia il marito per stare con Pupo che però a differenza della donna non rompe il matrimonio con Anna. Il cantante è bigamo, anche se non viola la legge perché unito in matrimonio con una sola donna. In un’intervista a Gente ha raccontato che inizialmente la moglie ha sofferto, ma non l’ha mai lasciato e adesso tutti e tre vivono serenamente il loro rapporto. Ghinazzi e le sue due donne inoltre non vivono insieme, ogni famiglia ha i suoi spazi ed è solo lui a fare la spola.

Secondo lo showman il loro rapporto funziona perché basato su una grande sincerità aggiungendo che loro sono come una famiglia allargata e quando capita, a Natale, stanno tutti insieme.