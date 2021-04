Agente di polizia sente dei lamenti provenire da un cassonetto e decide di andare a controllare: “Il mio cuore è andato in mille pezzi”

Nora è una cagnolina abbandonata come spazzatura in un cassonetto della sua città. Ormai non c’è più da meravigliarsi davanti alle cattive azioni dell’essere umano. Ciò che ci rassicura, è il fatto che esistano ancora persone dal cuore d’oro, pronte ad intervenire e a cambiare le carte in tavola.

Credit: KWCH / Screenshot

La storia di questa cagnolina inizia con un poliziotto di nome Kevin Kochenderfer. L’agente era di servizio e stava perlustrando la zona, quando la sua attenzione è stata attirata da alcuni lamenti che provenivano da un cassonetto.

Guidato dal suo istinto, Kevin si è subito avvicinato per controllare e il suo cuore è andato in mille pezzi, quando ha visto un cucciolo di soli tre mesi gettato in mezzo alla spazzatura.

Credit: KWCH / Screenshot

L’ho portato subito alla stazione di polizia per pulirlo e lì mi sono accorto che si trattava di una femmina ed ho deciso di chiamarla Nora. Abbiamo fatto tutte le indagini, ma non risultava appartenere a nessuno. Mai registraao, nessun microchip. Così, insieme ai colleghi, abbiamo deciso di tenerla come mascotte.

La nuova vita della cagnolina Nora

Fortunatamente, le condizioni di Nora erano molto buone. L’agente l’aveva trovata poco dopo il suo abbandono. Con le settimane, la cucciola ha iniziato a mostrare la sua dolce personalità e a gironzolare dentro la stazione di polizia.

Credit: KWCH / Screenshot

L’agete che l’ha salvata, alla fine, ha deciso di adottarla e di portarla a casa con la sua famiglia. Nora ha instaurato un bellissimo legame con i bambini e con tutta la squadra di polizia. Vive la sua bellissima vita con il suo nuovo papà, a casa e al lavoro. Chissà se un giorno diventerà un cane K9!

La vita di questa cucciola è cambiata grazie al meraviglioso gesto di un uomo. Se quel giorno non avesse sentito i suoi lamenti, probabilmente la piccola Nora sarebbe morta in quel cassonetto.