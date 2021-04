Enzo Ghinazzi racconta una storia famigliare comune a molte persone, che devono affrontare situazioni davvero struggenti con i genitori che all’improvviso si ammalato. La storia di Pupo e della malattia della mamma, che soffre di demenza senile, sta facendo il giro dello stivale, dopo che il cantante ha voluto aprire il suo cuore.

Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, è un famoso cantante italiano. In occasione di un’ospitata nello studio televisivo di Domenica In, ha raccontato a Mara Venier cosa sta accadendo nella sua famiglia, in particolare alla mamma, che si chiama Irene.

A maggio 2020 mamma Irene improvvisamente ha dovuto essere ricoverata. Soffriva di demenza senile e la situazione non era più sostenibile tra le mura domestiche. Pupo racconta cosa ha provato vedendo sua madre in quelle condizioni di salute.

Quello è stato l’ultimo momento vissuto in casa con la mia mamma, perché dopo pochi giorno l’ho dovuta ricoverare in un istituto e non è più tornata a casa. È caduta in un’aspettata demenza senile, una forma di Alzheimer che l’ha fatta cadere in un’altra dimensione. L’ho sentita stamattina, il suo nuovo mondo è virato nella leggerezza dell’amore. Non so cosa ci sia nella sua testa, ma quando mi vede è come vedesse un raggio di sole, si legge nella sua faccia la gioia.

Queste le parole del cantante Pupo che racconta l’ultimo giorno di mamma Irene a casa.

Pupo e la malattia della mamma: il ricovero

Pupo, papà di Valentina, Ilaria e Clara, aggiunge:

Si sperava in un arresto della malattia che non c’è stato. Siamo stati una famiglia molto unita.

La mamma soffre di una forma di Alzheimer che l’ha portata in un’altra dimensione.