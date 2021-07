Saranno celebrati nella giornata di oggi, giovedì 22 luglio, i funerali dell’attore Libero De Rienzo. Gli inquirenti hanno disposto il nulla osta della salma, per permettere ai suoi familiari di poterlo salutare un’ultima volta. Tuttavia, le indagini ancora non danno una risposta concreta sull’accaduto.

Il rito funebre dell’artista sarà celebrato nella chiesetta del cimitero di Partenopoli, in provincia di Avellino. L’uomo sarà sepolto vicino alla tomba di sua madre.

Il legale della famiglia, Piergiorgio Assumma, su richiesta dei parenti della vittima, ha reso pubblica una nota. L’avvocato in questo comunicato ha scritto:

I funerali, non saranno svolti in forma privata, affinché si possa celebrare ‘Picchio’, la persona che era, il suo talento e la sua grande umanità che l’ha portato ad entrare nel cuore della gente.

La tragica morte dell’attore è avvenuta nella serata di giovedì 15 luglio. La moglie non avendo sue notizie da diverse ore, ha chiesto ad un amico di famiglia di andare a controllare. Quando il signore è entrato nell’abitazione in zona Madonna del Riposo, lo ha trovato a terra, ormai senza vita.

Sul posto sono arrivati i sanitari, che purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Hanno potuto constatare solamente il suo decesso. Inoltre, sono arrivati anche gli agenti che hanno avviato in fretta tutte le indagini del caso.

I risultati dell’autopsia dell’attore Libero De Rienzo

La Procura ha deciso di aprire un fascicolo d’indagine per il reato di morte in conseguenza di altro reato. Per questo hanno disposto l’autopsia sul corpo dell’attore ed anche gli esami tossicologici.

Tuttavia, l’esame non ha dato delle risposte concrete. Per questo sono in attesa delle analisi, per capire cosa abbia portato al decesso del famoso artista, di soli 44 anni. Fino a quel momento non ha mai avuto gravi problemi di salute.

Libero De Rienzo purtroppo ha lasciato i suoi familiari, la moglie Marcella Mosca che è una nota costumista ed anche due bambini, che hanno 6 e 2 anni.