“Quando ti ammali di questo tipo di malattia non se ne esce mai fuori…” La Vip rompe il silenzio e rivela la malattia di cui soffre 

Arianna David, ospite a Cinque Minuti di Bruno Vespa, racconta come da trent'anni a questa parte sta affrontando la malattia che la perseguita

Ogni giorno molte persone soffrono per malattie di ogni tipologia. Alcune di patologie, ci accompagnano per anni interi, modificando e cambiando totalmente la nostra vita. La cosa importante, in ogni malattia, è cercare il giusto aiuto sia dal punto di vista medico che, psicologico. Infatti ogni patologia è corredata da una serie di complicanze anche a livello psicologico. Proprio di questo delicato argomento ha parlato Arianna David, che ospite da Bruno Vespa, ha raccontato la sua malattia ed i suoi risvolti.

Arianna David

Arianna David, è una conduttrice, attrice ed ex modella italiana. Vincitrice di Miss Italia nel 1993 a soli 20 anni, nei successivi anni ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo. Il suo debutto risale al 1991, quando a 18 anni inizia a lavorare nel mondo della televisione con la Rai. Dopo la vittoria del concorso la sua vita è cambiata, ma non sotto ogni aspetto in modo positivo.

Infatti, dal 1993 in poi, Arianna David, inizia a soffrire di una patologia largamente diffusa e molto difficile da gestire. La donna, ospite di Bruno Vespa a Cinque Minuti, racconta la sua esperienza e le difficoltà che ha dovuto affrontare in questi ultimi 30 anni. Arianna soffre di anoressia e dalla vittoria di Miss Italia, si è trovata a dover gestire questa complicata situazione. La donna racconta che non è mai guarita dall’anoressia, visto che ciclicamente, aveva delle ricadute. Arianna spiega a Bruno Vespa che attualmente pesa 46kg e porta una taglia 34. L’ex modella racconta:

“Peso 46 chili e ho la taglia 34 da bambina. Quando ti ammali di questo tipo di malattia, se così possiamo chiamarla, non se ne esce mai fuori. Si hanno continuamente delle ricadute, qualsiasi cosa ti possa accadere nella vita, purtroppo, tu te la prendi sempre col cibo. In questo periodo della mia vita io sto soffrendo di anoressia nervosa, sono talmente nervosa che non ho mai appetito e questo mi porta a non mangiare.”

Bruno Vespa interloquendo con la sua ospite, le chiede come sia possibile mangiare solo un piatto di fagiolini in un giornata, e la donna spiega:

“Mi alleno anche in palestra. Ma non guardo le calorie o cosa c’è nel piatto, il problema è che io non ho fame”

L’attrice, alla termine della sua intervista, ha deciso di dedicare un pensiero a tutte le persone che attualmente, o in passato, stanno soffrendo della sua stessa patologia. Arianna David dice: