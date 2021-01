Quanto costa l’abito di Maria De Filippi della puntata di C’è posta per te?

Un inizio col botto per C'è Posta per te, ma avete visto il look sobrio e casual di Maria De Filippi? Ecco quanto costa

Un inizio col botto per Maria De Filippi con il suo programma decennale “C’è Posta per Te”. Tra le varie storie a cui il pubblico si è appassionato, non ha fatto a meno di notare i dettagli del look della conduttrice.

Uno stile sobrio per la prima puntata, ma anche molto elegante e pieno di dettagli. Per prima cosa è impossibile non notare la giacca riaperta di strass. Nero lucido e scintillante, firmata Saint Laurent. Il capo ha un valore di ben 2.290 euro.

L’abbinamento è molto semplice. Un jeans skinny basic del colore nero firmati dallo stesso stilista per un valore di 490 euro. Ovviamente il tutto abbinato con un décolleté nero a spillo.

Con semplicità ed eleganza la conduttrice ha esibito degli abiti stupendi, ma sicuramente non economici. La prima puntata dello show del sabato sera di Canale 5 si è posizionata con un ben 27.99% di share pari a 6.271.000 spettatori.

Tutti si sono appassionati alle storie del sabato sera e già nella prima puntata Maria De Filippi è riuscita a fare i miracoli. Tutte le buste sono state aperte, e ogni storia ha avuto un lieto fine.

Particolarmente appassionatamente è stata la storia di Luigi che cercava il suo amore giovanile, una certa Maria Lamanna. La conduttrice ha recapitato al posta a ben sei persone diverse, ma alla fine ha trovato quella giusta.

La donna ha riconosciuto l’uomo che l’ha mandata a chiamare, si erano separati perchè lui era partito per fare il militare. Oggi la donna è sposata, ha tre figli e 8 nipoti quindi difficile pensare ad una nuova storia d’amore, tuttavia, tra i due potrebbe sempre nascere una splendida amicizia.