Quanto costa l’affitto della vecchia casa di Chiara Ferragni e Fedez: cifra choc

Tutti se lo chiedono, in pochi se lo possono permettere. La domanda che spesso ci facciamo è: quanto costa in affitto la vecchia casa di Chiara Ferragni e Fedez? Prima di andare a vivere nell’attuale casa di lusso, l’influencer e il cantante, insieme ai loro figli, Leone e Vittoria, hanno vissuto in un attico di 500 metri quadrati nel nuovo quartiere di City Life a Milano. La casa è in affitto e la cifra è altissima.

Non è un periodo facile per Chiara Ferragni, che forse vive il momento peggiore della sua carriera. Dopo le accuse e le multe per il caso del Pandoro realizzato con la Balocco, tanti altri brand hanno deciso di porre fine alle collaborazioni con l’influencer.

Per fortuna la Ferragni può rifugiarsi nella sua famiglia, che non la fa mai sentire sola. I genitori e le sorelle, i figli e anche il marito Fedez, con il quale si diceva ci fosse aria di crisi.

Nelle ultime ore, una Stories sembra fugare le voci di una crisi tra Chiara Ferragni e Fedez: c’è anche chi è arrivato a dire che i due hanno già contattato un avvocato divorzista. Dal lato giudiziario, invece, i suoi legali hanno deciso di impugnare le multe da milioni di euro fatte dall’Antritrust.

Da pochissimo tempo la famiglia aveva traslocato in una nuova casa, lasciando il famoso attico di City Life a Milano, dove abbiamo visto crescere Leone e Vittoria. Casa che è stata messa in affitto. Si tratta di uno splendido attico di 477 mq con vista sulla città meneghina, con una jacuzzi sul terrazzo. Quattro camere da letto e quattro bagni su due piani, tre posti auto nel garage. Quando può costare questa casa che si trova nella residenza all’undicesimo e ultimo piano della residenza realizzata da Zaha Hadid?

Il costo d’affitto per la vecchia casa Chiara Ferragni Fedez a City Life

Uno dei siti di case di lusso più famoso in Italia ha svelato quanto viene chiesto per l’affitto dell’attico dei Ferragnez. Si parla di 35mila euro al mese. E visto quello che offre l’abitazione, sembra piuttosto ragionevole.

Sul sito Roseto Prestige – Your Luxury Living la casa è stata rinominata “Penthouse Stravinskij“. Ma tutti sappiamo che è la casa dei Ferragnez.