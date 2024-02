Oggi non si parla che di John Travolta. E non solo per il ballo del Qua Qua al Festival di Sanremo 2024 con Amadeus e Fiorello. Ma anche della presunta pubblicità occulta con le sue scarpe...

Esploso il caso John Travolta al Festival della Canzone Italiana. E non solo per la pietosa scenetta del ballo del Qua Qua che l’interprete di film come Grease, La febbre del sabato sera e Pulp Fiction ha dovuto interpretare con Amadeus e Fiorello. Per poi non firmare la liberatoria per rendere pubblico un video che impazza però ovunque sul web. L’altro scandalo riguarda una presunta pubblicità occulta nella seconda serata di Sanremo. Quanto costano le scarpe di John Travolta che rischiano di far arrivare allo show una multa salata?

Già l’anno scorso Amadeus ha dovuto chinare la testa di fronte a una multa per pubblicità occulta a Instagram, dopo che Chiara Ferragni gli ha creato in diretta sul palco dell’Ariston il suo profilo personale (Amadeus era uno di quelli con il profilo di coppia, insieme alla moglie Giovanna). Quest’anno avevano detto che sarebbero stati attenti.

E, invece, ecco che nella seconda serata del Festival di Sanremo 2024 esplode di nuovo un caso di presunta pubblicità occulta, questa volta per colpa delle scarpe che John Travolta indossava. Calzature spesso inquadrate dalle telecamere durante i balletti, come è inevitabile per mostrare i suoi passi di danza che lo hanno reso celebre nel mondo.

Fonte video da YouTube di FlashNews

L’arrivo del superospite internazionale era molto atteso alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo essere arrivato sul palco ed essersi esibito con Amadeus nei passi di danza dei suoi celebri film, ecco che in una scena esterna ha dovuto sorbirsi il ballo del Qua Qua.

Una scena decisamente cringe e imbarazzante, come si nota dallo sguardo pietrificato dello stesso attore americano. Anche Fiorello ha parlato di gag terrificante: e allora perché farla? Ma la bomba è esplosa dopo con le sue calzature griffate: pubblicità occulta oppure no?

Quando è apparso sul palco dell’Ariston, impossibile non notare quelle sneakers sportive sotto l’abito nero: un bianco che acceca. John Travolta ha indossato un paio di scarpe del brand italiano di cui è testimonial. Scarpe che sono state spesso inquadrate.

Secondo alcuni rumors di corridoio, l’attore sarebbe stato pagato non dalla RAI, ma dall’azienda per indossarle sul palco, facendo così pubblicità occulta. Un paio di sneakers che, tra l’altro, non è ancora in vendita, ma che presto sarà venduto a 100 euro. L’azienda ha così precisato le voci: