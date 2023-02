Quanto guadagna Amadeus a Sanremo 2023

Per il quarto anno consecutivo al timone del festival, ecco a quanto ammonta quest'anno il suo cachet

L’edizione numero 73 del Festival di Sanremo ha avuto finalmente inizio. La kermesse canora più importante d’Italia ha aperto i battenti martedì sera. Al timone nelle vesta di direttore artistico troviamo per la quarta volta consecutiva Amadeus. Il conduttore ha anche firmato per il prossimo anno dopo gli straordinari successi delle passate edizioni.

Amadeus ha saputo rilanciare la kermesse attirando un grandissimo pubblico e difatti spostando tutto il centro dell’intrattenimento a Sanremo nella settimana del Festival.

Fonte: Rai

In tanti si chiedono quale sia il cachet di Amadeus per la gestione di questa edizione di Sanremo. I vertici Rai dopo gli straordinari risultati delle passate edizioni non avevano dubbi nel confermare lui al timone del festival.

Il contratto firmato da Amadeus con la Rai prevede un cachet a puntata: 70mila euro che per 5 puntate fanno 350mila euro. Un compenso legato ai risultati ottenuti nelle passate edizioni anche se sarebbe riduttivo limitare il tutto alle 5 puntate di diretta televisiva.

Questo perché la preparazione del festival inizia diversi mesi prima con l’organizzazione e poi le prove. Un impegno bello tosto insomma per Amadeus che quest’anno si farà affiancare da Gianni Morandi.

Anche per lui la Rai ha previsto un cachet niente male: si parla di circa 60mila euro a puntata per 300mila euro finali per colui che ha fatto la storia della musica italiana e farà da spalla ad Amadeus.

Indiscrezioni arrivano anche sulle co-conduttrici che saliranno sul palco. Chiara Ferragni dovrebbe prendere 50mila euro a serata che per due serate fanno 100mila euro che lei stessa ha ammesso che devolverà in beneficenza. Poi ci sono Paola Egonu, Francesca Fagnani e Chiara Francini che dovrebbero percepire qualcosa come 25mila euro.

E per gli artisti? Anche per loro dovrebbe essere previsto un indennizzo economico di circa 48mila euro come rimborso spese.