Quanto guadagna Gianni Morandi a Sanremo

L'artista torna sul palco in veste di co conduttore. Ecco di quanto sarà il suo cachet per tutte e 5 le serate.

Terminata l’esperienza di Fiorello che condurrà il dopo festival, la spalla di Amadeus alla 73esima edizione del festival di Sanremo è Gianni Morandi. L’artista della musica italiana torna sul palco dell’Ariston in nuova veste di co-conduttore dopo lo straordinario terzo posto della scorsa edizione quando salì sul podio dietro Blanco – Mahmood ed Elisa.

Per Gianni Morandi non è la prima volta che sarà sul palco come conduttore. Lo ha già fatto nel 2011 e 2012 anche come direttore artistico. In quella occasione si fece affiancare il primo anno da Belen Rodriguez e i comici Luca e Paolo, nel secondo anno da Rocco Papaleo e Ivana Mrazova.

Fonte: Rai

Adesso avrà il ruolo di spalla di Amadeus, lo affiancherà nel corso di tutte e 5 le serate. Per questo in molti si stanno chiedendo quanto guadagnerà Gianni Morandi per le 5 serate di Sanremo.

Il suo compenso a quanto pare non sarà molto diverso da quello che percepirà Amadeus. Secondo indiscrezioni Morandi avrà un cachet di 60mila euro a puntata che fanno 300mila euro finali.

Amadeus ne percepirà 60mila di euro a puntata per un cachet finale di 350mila euro. Ovviamente l’impegno non dev’essere commisurato soltanto alle 5 puntate di diretta visto che la produzione del festival richiede tantissime settimane di preparazione e di impegno.

E le altre co-conduttrici? Chiara Ferragni sarà la regina della prima e ultima puntata e dovrebbe percepire 100mila euro totali che ha già annunciato che devolverà in beneficenza. Le altre co conduttrici saranno la pallavolista Paola Egonu, la giornalista Francesca Fagnani e l’attrice Chiara Francini. Per loro il cachet dovrebbe ammontare a 25mila euro a puntata.

Il festival di Sanremo è l’evento italiano più visto in Italia e nel mondo con una vetrina di milioni di persone. Salire su quel palco permette di avere una risonanza mediatica non indifferente. Per questo oltre il cachet per l’impegno andrebbe misurato anche la popolarità che riesce a darti un’esperienza simile.